https://ria.ru/20230528/uoters-1874712584.html

В Германии состоялся протест против лидера рок-группы Pink Floyd

В Германии состоялся протест против лидера рок-группы Pink Floyd - РИА Новости, 28.05.2023

В Германии состоялся протест против лидера рок-группы Pink Floyd

Около 400 протестующих собрались перед главным концертным залом Франкфурта-на-Майне, где было запланировано выступление сооснователя группы Pink Floyd Роджера... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T22:55

2023-05-28T22:55

2023-05-28T23:35

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БЕРЛИН, 28 мая — РИА Новости. Около 400 протестующих собрались перед главным концертным залом Франкфурта-на-Майне, где было запланировано выступление сооснователя группы Pink Floyd Роджера Уотерса, сообщает портал Hessenschau. "По данным полиции, в воскресенье днем перед концертным залом собралось около 400 человек. Они почтили память жертв национал-социалистов, выразили протест против рок-музыканта и солидарность с Израилем", — отмечают в издании.Сообщается, что в протесте также участвовал бургомистр города Майк Йозеф. По его словам, юдофобии в городе нет места. Ранее издание Spiegel сообщило, что полиция Берлина начала расследование против Уотерса после выступления музыканта в использовавшемся им на протяжении многих лет образе диктатора c повязкой. По мнению правоохранителей, костюм музыканта мог служить восхвалению национал-социализма и разжиганию ненависти. Уотерс, в свою очередь, через своих официальных представителей отверг подобные обвинения. В последние месяцы в Германии звучат призывы бойкотировать и отменять концерты музыканта на фоне поддержки им Палестины и критики Израиля, а также его февральского выступления в ООН, где Уотерс заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине, и осудил провокаторов. Несмотря на попытки правительств нескольких городов сорвать концерты, защите Уотерса в суде удалось доказать неправомочность таких намерений, ссылаясь на свободу творчества и высказываний.

https://ria.ru/20230527/uoters-1874489721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, франкфурт-на-майне, берлин (город), германия, pink floyd