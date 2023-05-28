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В Германии состоялся протест против лидера рок-группы Pink Floyd
В Германии состоялся протест против лидера рок-группы Pink Floyd - РИА Новости, 28.05.2023
В Германии состоялся протест против лидера рок-группы Pink Floyd
Около 400 протестующих собрались перед главным концертным залом Франкфурта-на-Майне, где было запланировано выступление сооснователя группы Pink Floyd Роджера... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T22:55
2023-05-28T22:55
2023-05-28T23:35
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БЕРЛИН, 28 мая — РИА Новости. Около 400 протестующих собрались перед главным концертным залом Франкфурта-на-Майне, где было запланировано выступление сооснователя группы Pink Floyd Роджера Уотерса, сообщает портал Hessenschau. "По данным полиции, в воскресенье днем перед концертным залом собралось около 400 человек. Они почтили память жертв национал-социалистов, выразили протест против рок-музыканта и солидарность с Израилем", — отмечают в издании.Сообщается, что в протесте также участвовал бургомистр города Майк Йозеф. По его словам, юдофобии в городе нет места. Ранее издание Spiegel сообщило, что полиция Берлина начала расследование против Уотерса после выступления музыканта в использовавшемся им на протяжении многих лет образе диктатора c повязкой. По мнению правоохранителей, костюм музыканта мог служить восхвалению национал-социализма и разжиганию ненависти. Уотерс, в свою очередь, через своих официальных представителей отверг подобные обвинения. В последние месяцы в Германии звучат призывы бойкотировать и отменять концерты музыканта на фоне поддержки им Палестины и критики Израиля, а также его февральского выступления в ООН, где Уотерс заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине, и осудил провокаторов. Несмотря на попытки правительств нескольких городов сорвать концерты, защите Уотерса в суде удалось доказать неправомочность таких намерений, ссылаясь на свободу творчества и высказываний.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости шоу-бизнеса, франкфурт-на-майне, берлин (город), германия, pink floyd
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Франкфурт-на-Майне, Берлин (город), Германия, Pink Floyd
В Германии состоялся протест против лидера рок-группы Pink Floyd
Во Франкфурте 400 протестующих выступили против концерта рок-музыканта Роджера Уотерса
БЕРЛИН, 28 мая — РИА Новости.
Около 400 протестующих собрались перед главным концертным залом Франкфурта-на-Майне, где было запланировано выступление сооснователя группы Pink Floyd Роджера Уотерса, сообщает
портал Hessenschau.
«
"По данным полиции, в воскресенье днем перед концертным залом собралось около 400 человек. Они почтили память жертв национал-социалистов, выразили протест против рок-музыканта и солидарность с Израилем", — отмечают в издании.
Сообщается, что в протесте также участвовал бургомистр города Майк Йозеф. По его словам, юдофобии в городе нет места.
Ранее издание Spiegel сообщило, что полиция Берлина начала расследование против Уотерса после выступления музыканта в использовавшемся им на протяжении многих лет образе диктатора c повязкой. По мнению правоохранителей, костюм музыканта мог служить восхвалению национал-социализма и разжиганию ненависти. Уотерс, в свою очередь, через своих официальных представителей отверг подобные обвинения.
В последние месяцы в Германии звучат призывы бойкотировать и отменять концерты музыканта на фоне поддержки им Палестины и критики Израиля, а также его февральского выступления в ООН, где Уотерс заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине, и осудил провокаторов.
Несмотря на попытки правительств нескольких городов сорвать концерты, защите Уотерса в суде удалось доказать неправомочность таких намерений, ссылаясь на свободу творчества и высказываний.
Сооснователь Pink Floyd Уотерс отверг обвинения в восхвалении нацизма