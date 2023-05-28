https://ria.ru/20230528/union-1874631187.html

СМИ: UnionPay обогнала Visa на мировом рынке дебетовых карт

СМИ: UnionPay обогнала Visa на мировом рынке дебетовых карт - РИА Новости, 28.05.2023

СМИ: UnionPay обогнала Visa на мировом рынке дебетовых карт

Доля транзакций по дебетовым картам системы UnionPay в 2022 году впервые превысила показатели системы Visa, сообщили "Известия" со ссылкой на данные Nilson... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T10:51

2023-05-28T10:51

2023-05-28T15:03

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Доля транзакций по дебетовым картам системы UnionPay в 2022 году впервые превысила показатели системы Visa, сообщили "Известия" со ссылкой на данные Nilson Report.По информации журналистов, доля UnionPay составила 40,03 процента, в то время как Visa достигла показателя в 38,78 процента. При этом транзакции по дебетовым картам Visa с 2011 года упали с почти 80 процентов, до 39,53 процента, а у китайской платежной системы они выросли с почти нулевых показателей до 38,68 процента в 2021 году."Объем операций по "пластику" американской платежной системы в 2022 году составлял 14,109 миллиарда долларов, а у китайского игрока — 16,227 миллиарда долларов", — пояснили в издании.По мнению экспертов, опрошенных изданием, не в последнюю очередь на рост доли китайской платежной системы на мировом рынке повлиял уход систем Visa и MasterCard из России.

https://ria.ru/20230304/union-1855780953.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, технологии, россия, visa, inc., mastercard, inc., в мире