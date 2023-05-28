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СМИ: UnionPay обогнала Visa на мировом рынке дебетовых карт - РИА Новости, 28.05.2023
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10:51 28.05.2023 (обновлено: 15:03 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/union-1874631187.html
СМИ: UnionPay обогнала Visa на мировом рынке дебетовых карт
СМИ: UnionPay обогнала Visa на мировом рынке дебетовых карт - РИА Новости, 28.05.2023
СМИ: UnionPay обогнала Visa на мировом рынке дебетовых карт
Доля транзакций по дебетовым картам системы UnionPay в 2022 году впервые превысила показатели системы Visa, сообщили "Известия" со ссылкой на данные Nilson... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T10:51
2023-05-28T15:03
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visa, inc.
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Доля транзакций по дебетовым картам системы UnionPay в 2022 году впервые превысила показатели системы Visa, сообщили "Известия" со ссылкой на данные Nilson Report.По информации журналистов, доля UnionPay составила 40,03 процента, в то время как Visa достигла показателя в 38,78 процента. При этом транзакции по дебетовым картам Visa с 2011 года упали с почти 80 процентов, до 39,53 процента, а у китайской платежной системы они выросли с почти нулевых показателей до 38,68 процента в 2021 году."Объем операций по "пластику" американской платежной системы в 2022 году составлял 14,109 миллиарда долларов, а у китайского игрока — 16,227 миллиарда долларов", — пояснили в издании.По мнению экспертов, опрошенных изданием, не в последнюю очередь на рост доли китайской платежной системы на мировом рынке повлиял уход систем Visa и MasterCard из России.
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экономика, технологии, россия, visa, inc., mastercard, inc., в мире
Экономика, Технологии, Россия, Visa, Inc., MasterCard, Inc., В мире
СМИ: UnionPay обогнала Visa на мировом рынке дебетовых карт

"Известия": UnionPay обогнала Visa по объему транзакций на мировом рынке дебетовых карт

© РИА Новости / Василий Батанов | Перейти в медиабанкОформление новой платежной карты международной китайской платежной системы UnionPay в Крыму
Оформление новой платежной карты международной китайской платежной системы UnionPay в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Василий Батанов
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Оформление новой платежной карты международной китайской платежной системы UnionPay в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Доля транзакций по дебетовым картам системы UnionPay в 2022 году впервые превысила показатели системы Visa, сообщили "Известия" со ссылкой на данные Nilson Report.
По информации журналистов, доля UnionPay составила 40,03 процента, в то время как Visa достигла показателя в 38,78 процента. При этом транзакции по дебетовым картам Visa с 2011 года упали с почти 80 процентов, до 39,53 процента, а у китайской платежной системы они выросли с почти нулевых показателей до 38,68 процента в 2021 году.
«
"Объем операций по "пластику" американской платежной системы в 2022 году составлял 14,109 миллиарда долларов, а у китайского игрока — 16,227 миллиарда долларов", — пояснили в издании.
По мнению экспертов, опрошенных изданием, не в последнюю очередь на рост доли китайской платежной системы на мировом рынке повлиял уход систем Visa и MasterCard из России.
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