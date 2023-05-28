https://ria.ru/20230528/union-1874631187.html
СМИ: UnionPay обогнала Visa на мировом рынке дебетовых карт
СМИ: UnionPay обогнала Visa на мировом рынке дебетовых карт - РИА Новости, 28.05.2023
СМИ: UnionPay обогнала Visa на мировом рынке дебетовых карт
Доля транзакций по дебетовым картам системы UnionPay в 2022 году впервые превысила показатели системы Visa, сообщили "Известия" со ссылкой на данные Nilson... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T10:51
2023-05-28T10:51
2023-05-28T15:03
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Доля транзакций по дебетовым картам системы UnionPay в 2022 году впервые превысила показатели системы Visa, сообщили "Известия" со ссылкой на данные Nilson Report.По информации журналистов, доля UnionPay составила 40,03 процента, в то время как Visa достигла показателя в 38,78 процента. При этом транзакции по дебетовым картам Visa с 2011 года упали с почти 80 процентов, до 39,53 процента, а у китайской платежной системы они выросли с почти нулевых показателей до 38,68 процента в 2021 году."Объем операций по "пластику" американской платежной системы в 2022 году составлял 14,109 миллиарда долларов, а у китайского игрока — 16,227 миллиарда долларов", — пояснили в издании.По мнению экспертов, опрошенных изданием, не в последнюю очередь на рост доли китайской платежной системы на мировом рынке повлиял уход систем Visa и MasterCard из России.
https://ria.ru/20230304/union-1855780953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, visa, inc., mastercard, inc., в мире
Экономика, Технологии, Россия, Visa, Inc., MasterCard, Inc., В мире
СМИ: UnionPay обогнала Visa на мировом рынке дебетовых карт
"Известия": UnionPay обогнала Visa по объему транзакций на мировом рынке дебетовых карт