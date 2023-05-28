https://ria.ru/20230528/ucheniya-1874672060.html

Молдавия направит военный контингент на учения Saber Guardian 2023

Молдавия направит военный контингент на учения Saber Guardian 2023 - РИА Новости, 28.05.2023

Молдавия направит военный контингент на учения Saber Guardian 2023

Контингент Национальной армии Молдавии направляется в Румынию для участия в маневрах Saber Guardian 2023 (SG23) под эгидой сухопутных войск США в Европе... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T17:19

2023-05-28T17:19

2023-05-28T17:21

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КИШИНЕВ, 28 мая – РИА Новости. Контингент Национальной армии Молдавии направляется в Румынию для участия в маневрах Saber Guardian 2023 (SG23) под эгидой сухопутных войск США в Европе (USAREUR), сообщает в воскресенье пресс-служба министерства обороны республики. SG23 - крупнейшие и многонациональные полевые учения на территории Румынии, их возглавляют USAREUR и Командование объединенных сил "Генерал Иоан-Эманоил Флореску" штаба обороны румынской армии. Маневры пройдут с 29 по 9 июня одновременно на военных полигонах в румынских уездах Констанца, Яломица, Брашов, Галац, Брэила и Тулча. "Молдавский военный контингент, в частности военнослужащие мотопехотной бригады "Стефан Великий", едет в соседнюю Румынию для участия многонациональных маневрах SG23. Колонна военной техники выдвинется в Румынию в понедельник, 29 мая, просим граждан соблюдать спокойствие и воздержаться от видео и фотосъемок передвижения армейского арсенала", - отмечает пресс-служба оборонного ведомства Молдавии. В SG 23 участвуют около 10 тысяч военных из 13 союзных и партнерских стран – Албании, Болгарии, Италии, Франции, Греции, Северной Македонии, Румынии, Молдавии, Черногории, Соединенных Штатов Америки, Польши, Португалии и Нидерландов. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса, а в декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Тем не менее опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения Молдавии выступают против сближения страны с НАТО.

https://ria.ru/20230526/ucheniya-1874421686.html

https://ria.ru/20230523/moldaviya-1873576066.html

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