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На участок для выборов в Стамбуле, где проголосует Эрдоган, запускают людей - РИА Новости, 28.05.2023
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08:17 28.05.2023 (обновлено: 08:18 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/uchastok-1874616041.html
На участок для выборов в Стамбуле, где проголосует Эрдоган, запускают людей
На участок для выборов в Стамбуле, где проголосует Эрдоган, запускают людей - РИА Новости, 28.05.2023
На участок для выборов в Стамбуле, где проголосует Эрдоган, запускают людей
На участок для президентских выборов в Стамбуле, где голосует действующий глава страны Реджеп Тайип Эрдоган, начали запускать людей, обстановка по всему городу... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T08:17
2023-05-28T08:18
в мире
стамбул
турция
реджеп тайип эрдоган
президентские выборы в турции
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СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. На участок для президентских выборов в Стамбуле, где голосует действующий глава страны Реджеп Тайип Эрдоган, начали запускать людей, обстановка по всему городу спокойная, передаёт корреспондент РИА Новости. Стамбул в районе 7 часов по местному времени (совпадает с мск) спокоен: по городу ездят редкие машины, на улицах не слишком много людей. Заметное оживление есть на участке, где голосует Эрдоган: уже в 7.30 перед ним выстроилась очередь из желающих отдать свой голос, а в 7.58, на две минуты раньше начала голосования, их начали запускать на участок. Как и в первом туре президентских выборов в Турции, на этом участке в азиатской части города перед голосованием президента много журналистов и усилены меры безопасности.
https://ria.ru/20230528/vybory-1874325007.html
стамбул
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в мире, стамбул, турция, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции
В мире, Стамбул, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Президентские выборы в Турции
На участок для выборов в Стамбуле, где проголосует Эрдоган, запускают людей

На участок для выборов в Стамбуле, где голосует президент Эрдоган, начали запускать людей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЧлены избирательной комиссии на избирательном участке в Стамбуле
Члены избирательной комиссии на избирательном участке в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Члены избирательной комиссии на избирательном участке в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. На участок для президентских выборов в Стамбуле, где голосует действующий глава страны Реджеп Тайип Эрдоган, начали запускать людей, обстановка по всему городу спокойная, передаёт корреспондент РИА Новости.
Стамбул в районе 7 часов по местному времени (совпадает с мск) спокоен: по городу ездят редкие машины, на улицах не слишком много людей.
Заметное оживление есть на участке, где голосует Эрдоган: уже в 7.30 перед ним выстроилась очередь из желающих отдать свой голос, а в 7.58, на две минуты раньше начала голосования, их начали запускать на участок.
Как и в первом туре президентских выборов в Турции, на этом участке в азиатской части города перед голосованием президента много журналистов и усилены меры безопасности.
Урна для бюллетеней на избирательном участке во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Процедура выборов президента Турции
03:13
 
В миреСтамбулТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганПрезидентские выборы в Турции
 
 
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