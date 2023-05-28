https://ria.ru/20230528/uchastok-1874616041.html
На участок для выборов в Стамбуле, где проголосует Эрдоган, запускают людей
На участок для выборов в Стамбуле, где проголосует Эрдоган, запускают людей - РИА Новости, 28.05.2023
На участок для выборов в Стамбуле, где проголосует Эрдоган, запускают людей
На участок для президентских выборов в Стамбуле, где голосует действующий глава страны Реджеп Тайип Эрдоган, начали запускать людей, обстановка по всему городу... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T08:17
2023-05-28T08:17
2023-05-28T08:18
в мире
стамбул
турция
реджеп тайип эрдоган
президентские выборы в турции
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СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. На участок для президентских выборов в Стамбуле, где голосует действующий глава страны Реджеп Тайип Эрдоган, начали запускать людей, обстановка по всему городу спокойная, передаёт корреспондент РИА Новости. Стамбул в районе 7 часов по местному времени (совпадает с мск) спокоен: по городу ездят редкие машины, на улицах не слишком много людей. Заметное оживление есть на участке, где голосует Эрдоган: уже в 7.30 перед ним выстроилась очередь из желающих отдать свой голос, а в 7.58, на две минуты раньше начала голосования, их начали запускать на участок. Как и в первом туре президентских выборов в Турции, на этом участке в азиатской части города перед голосованием президента много журналистов и усилены меры безопасности.
https://ria.ru/20230528/vybory-1874325007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, турция, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции
В мире, Стамбул, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Президентские выборы в Турции
На участок для выборов в Стамбуле, где проголосует Эрдоган, запускают людей
На участок для выборов в Стамбуле, где голосует президент Эрдоган, начали запускать людей
СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. На участок для президентских выборов в Стамбуле, где голосует действующий глава страны Реджеп Тайип Эрдоган, начали запускать людей, обстановка по всему городу спокойная, передаёт корреспондент РИА Новости.
Стамбул в районе 7 часов по местному времени (совпадает с мск) спокоен: по городу ездят редкие машины, на улицах не слишком много людей.
Заметное оживление есть на участке, где голосует Эрдоган: уже в 7.30 перед ним выстроилась очередь из желающих отдать свой голос, а в 7.58, на две минуты раньше начала голосования, их начали запускать на участок.
Как и в первом туре президентских выборов в Турции
, на этом участке в азиатской части города перед голосованием президента много журналистов и усилены меры безопасности.
Процедура выборов президента Турции