https://ria.ru/20230528/tyao-1874703580.html

В Совбезе Белоруссии назвали размещение ТЯО шагом по сдерживанию Запада

В Совбезе Белоруссии назвали размещение ТЯО шагом по сдерживанию Запада - РИА Новости, 28.05.2023

В Совбезе Белоруссии назвали размещение ТЯО шагом по сдерживанию Запада

Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии - вынужденный шаг сдерживания Запада, чтобы он не перешел последнюю красную черту, сообщил госсекретарь... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T21:30

2023-05-28T21:30

2023-05-28T22:08

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МИНСК, 28 мая – РИА Новости. Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии - вынужденный шаг сдерживания Запада, чтобы он не перешел последнюю красную черту, сообщил госсекретарь совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович.Госсекретарь пояснил, что происходящее в настоящее время на территории сопредельных с Белоруссией стран - прежде всего Польши - свидетельствует о формировании наступательной вооруженной группировки."Одним из элементов стратегического сдерживания в военном плане, конечно, является ядерное оружие. Запад просто не оставил Беларуси других путей", - рассказал Вольфович в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.Генерал напомнил, что в середине 1990-х годов при выводе ядерных вооружений с белорусской территории западные страны давали республике гарантии неприменения санкций, но сегодня все обещания нарушены."Если какой-то разум в головах политиков на Западе остался еще, они, конечно, эту красную черту не перешагнут. Потому что применение даже тактического ядерного оружия приведет к необратимым последствиям. Это будет крайний шаг, но шаг оправданный, для того чтобы защитить нашу страну", - подчеркнул Вольфович.Госсекретарь отметил, что теоретически Белоруссия могла бы пойти путем милитаризации своей экономики, подобно тому, как делают ее западные соседи, но хотела бы избежать такого сценария. "Это ляжет огромным бременем на благосостояние населения Беларуси. Зачем это делать? Люди привыкли жить в комфорте, цивилизованно, красиво", - пояснил он."Нам чужого не надо, но свое мы никогда не отдадим", - резюмировал генерал.В марте президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетия, поскольку американцы "учат их (союзников) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. Лукашенко заявлял, что при необходимости может договориться с Путиным о введении в республику стратегического ядерного оружия.

https://ria.ru/20230411/razvitie-1864408368.html

https://ria.ru/20230329/nato-1861554108.html

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в мире, белоруссия, александр вольфович, россия, польша