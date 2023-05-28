https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874705625.html

Косачев прокомментировал президентские выборы в Турции

Косачев прокомментировал президентские выборы в Турции - РИА Новости, 28.05.2023

Косачев прокомментировал президентские выборы в Турции

Судя по всему, на выборах президента Турции граждане предпочли преемственность, что важно для региона, для РФ и мира, написал в своем телеграм-канале... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T21:47

2023-05-28T21:47

2023-05-28T21:47

турция

константин косачев

кемаль кылычдароглу

реджеп тайип эрдоган

президентские выборы в турции

россия

в мире

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Судя по всему, на выборах президента Турции граждане предпочли преемственность, что важно для региона, для РФ и мира, написал в своем телеграм-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Судя по всему, в выборе между преемственностью и непредсказуемостью турецкие избиратели достаточно уверенным большинством и, что не менее важно, при мощной явке предпочли первое. Преемственность - слово дня", - отметил Косачев. По его словам, это "важно для региона, это важно для нашей страны". А следовательно - и для всего мира, заключил он. Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.

https://ria.ru/20230528/erdogan-1874698827.html

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турция, константин косачев, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции, россия, в мире