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Косачев прокомментировал президентские выборы в Турции - РИА Новости, 28.05.2023
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21:47 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874705625.html
Косачев прокомментировал президентские выборы в Турции
Косачев прокомментировал президентские выборы в Турции - РИА Новости, 28.05.2023
Косачев прокомментировал президентские выборы в Турции
Судя по всему, на выборах президента Турции граждане предпочли преемственность, что важно для региона, для РФ и мира, написал в своем телеграм-канале... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T21:47
2023-05-28T21:47
турция
константин косачев
кемаль кылычдароглу
реджеп тайип эрдоган
президентские выборы в турции
россия
в мире
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Судя по всему, на выборах президента Турции граждане предпочли преемственность, что важно для региона, для РФ и мира, написал в своем телеграм-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Судя по всему, в выборе между преемственностью и непредсказуемостью турецкие избиратели достаточно уверенным большинством и, что не менее важно, при мощной явке предпочли первое. Преемственность - слово дня", - отметил Косачев. По его словам, это "важно для региона, это важно для нашей страны". А следовательно - и для всего мира, заключил он. Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
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турция, константин косачев, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции, россия, в мире
Турция, Константин Косачев, Кемаль Кылычдароглу, Реджеп Тайип Эрдоган, Президентские выборы в Турции, Россия, В мире
Косачев прокомментировал президентские выборы в Турции

Косачев считает, что граждане Турции на выборах президента предпочли преемственность

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Судя по всему, на выборах президента Турции граждане предпочли преемственность, что важно для региона, для РФ и мира, написал в своем телеграм-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
«
"Судя по всему, в выборе между преемственностью и непредсказуемостью турецкие избиратели достаточно уверенным большинством и, что не менее важно, при мощной явке предпочли первое. Преемственность - слово дня", - отметил Косачев.
По его словам, это "важно для региона, это важно для нашей страны". А следовательно - и для всего мира, заключил он.
Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
Сторонники Эрдогана в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
В Стамбуле сторонники Эрдогана начали отмечать его победу на выборах
Вчера, 20:44
 
ТурцияКонстантин КосачевКемаль КылычдароглуРеджеп Тайип ЭрдоганПрезидентские выборы в ТурцииРоссияВ мире
 
 
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