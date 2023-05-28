https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874658008.html
Жителей Турции смогли вовлечь в избирательный процесс, считает эксперт
Жителей Турции смогли вовлечь в избирательный процесс, считает эксперт - РИА Новости, 28.05.2023
Жителей Турции смогли вовлечь в избирательный процесс, считает эксперт
Наблюдается высокий уровень вовлечения населения в избирательный процесс в ходе президентских выборов в Турции, сообщила РИА Новости председатель... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T15:33
2023-05-28T15:33
2023-05-28T16:12
в мире
турция
кемаль кылычдароглу
реджеп тайип эрдоган
президентские выборы в турции
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Наблюдается высокий уровень вовлечения населения в избирательный процесс в ходе президентских выборов в Турции, сообщила РИА Новости председатель общероссийского движения "Корпус "За чистые выборы" Алена Булгакова. Президентские и парламентские выборы прошли в Турции 14 мая. В понедельник Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила, что второй тур выборов президента состоится 28 мая. "Мы внимательно наблюдаем за тем, как проходит второй тур президентских выборов в Турции. Политическая борьба между кандидатами и силами, которые их поддерживают, сопровождается эмоциональной риторикой. Также мы наблюдаем высокий уровень вовлечения населения в избирательный процесс", - сообщила Булгакова и напомнила, что по итогам первого тура явка составила почти 90%. Кроме того, она отметила, что в России инструментом против различного рода спекуляций является общественное наблюдение, которое есть на выборах все уровней и при всех формах голосования. "Отмечу, что в Турции общественное наблюдение законом не предусмотрено. На участках присутствуют представители от партий, коалиций и кандидатов", - сообщила Булгакова. Также она рассказала, что в открытых источниках появилась информация о том, что сторонники кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу нарушили запрет на предвыборную агитацию. "По предварительной информации, его команда продолжала рассылать программу кандидата по избирателям", - сообщила Булгакова. Она добавила, что "Корпус "За чистые выборы" продолжит наблюдать за ходом голосования до официального подведения итогов и даст свое заключение. "В целом голосование идет спокойно, и во многом это связано с тем, что обе стороны надеются на победу, и действующий президент, и оппозиция, и поэтому сейчас стараются соблюдать законодательство и закон", - отметил председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. По его словам, все проходит с соблюдением законодательства. "И легитимность выборов, конечно, существенно повышает, что Реджепу Тайипу Эрдогану чуть-чуть буквально не хватило выиграть в первом туре, это сняло все вопросы", - отметил он. Однако, по словам Григорьева, пока неясно, как будет действовать оппозиция, если она проиграет выборы. "Вполне возможно, что они будут пытаться под какими-то надуманными предлогами выводить толпу, поскольку это все-таки проамериканская позиция, естественно, им поддержку оказывают и помощь оказывают, поэтому вполне возможно, что они попытаются на какие-либо нарушения закона пойти уже после", - отметил Григорьев.Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" тоже ведет дистанционное наблюдение за вторым туром президентских выборов в Турции.По словам председателя ассоциации Александра Брода, к процессу мониторинга подключены авторитетные российские эксперты, лидеры партнёрских НКО Турции."День голосования проходит без грубых нарушений, с высокой явкой избирателей. Безопасность обеспечивают более 600 тысяч сотрудников полиции. Как отмечают наши эксперты, интрига во втором туре сохраняется", - сообщил Брод.Кроме того, в беседе с агентством он отметил, что в период избирательной кампании было "ощутимым влияние Запада" на избирательный процесс, в частности, по его словам, образ Реджеп Тайип Эрдогана "заметно демонизировался в зарубежных СМИ"."Нас особо интересовало, имели ли место факты нарушения прав россиян, живущих в Турции, и российских туристов. Несмотря на имеющую место антироссийскую риторику в устах оппозиционных политиков, факты дискриминации россиян не фиксировались", - добавил Брод.
https://ria.ru/20230528/krik-1874651612.html
https://ria.ru/20230528/kylychdaroglu-1874632902.html
https://ria.ru/20230528/vybory-1874630315.html
https://ria.ru/20230528/erdogan-1874633302.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Кемаль Кылычдароглу, Реджеп Тайип Эрдоган, Президентские выборы в Турции
Жителей Турции смогли вовлечь в избирательный процесс, считает эксперт
Эксперт Булгакова: в Турции наблюдается высокий уровень вовлечения населения в выборы
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Наблюдается высокий уровень вовлечения населения в избирательный процесс в ходе президентских выборов в Турции, сообщила РИА Новости председатель общероссийского движения "Корпус "За чистые выборы" Алена Булгакова.
Президентские и парламентские выборы прошли в Турции 14 мая. В понедельник Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила, что второй тур выборов президента состоится 28 мая.
"Мы внимательно наблюдаем за тем, как проходит второй тур президентских выборов в Турции. Политическая борьба между кандидатами и силами, которые их поддерживают, сопровождается эмоциональной риторикой. Также мы наблюдаем высокий уровень вовлечения населения в избирательный процесс", - сообщила Булгакова и напомнила, что по итогам первого тура явка составила почти 90%.
Кроме того, она отметила, что в России
инструментом против различного рода спекуляций является общественное наблюдение, которое есть на выборах все уровней и при всех формах голосования.
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"Отмечу, что в Турции общественное наблюдение законом не предусмотрено. На участках присутствуют представители от партий, коалиций и кандидатов", - сообщила Булгакова.
Также она рассказала, что в открытых источниках появилась информация о том, что сторонники кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу
нарушили запрет на предвыборную агитацию. "По предварительной информации, его команда продолжала рассылать программу кандидата по избирателям", - сообщила Булгакова.
Она добавила, что "Корпус "За чистые выборы" продолжит наблюдать за ходом голосования до официального подведения итогов и даст свое заключение.
"В целом голосование идет спокойно, и во многом это связано с тем, что обе стороны надеются на победу, и действующий президент, и оппозиция, и поэтому сейчас стараются соблюдать законодательство и закон", - отметил председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
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По его словам, все проходит с соблюдением законодательства. "И легитимность выборов, конечно, существенно повышает, что Реджепу Тайипу Эрдогану
чуть-чуть буквально не хватило выиграть в первом туре, это сняло все вопросы", - отметил он.
Однако, по словам Григорьева, пока неясно, как будет действовать оппозиция, если она проиграет выборы. "Вполне возможно, что они будут пытаться под какими-то надуманными предлогами выводить толпу, поскольку это все-таки проамериканская позиция, естественно, им поддержку оказывают и помощь оказывают, поэтому вполне возможно, что они попытаются на какие-либо нарушения закона пойти уже после", - отметил Григорьев.
Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" тоже ведет дистанционное наблюдение за вторым туром президентских выборов в Турции.
По словам председателя ассоциации Александра Брода, к процессу мониторинга подключены авторитетные российские эксперты, лидеры партнёрских НКО Турции.
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"День голосования проходит без грубых нарушений, с высокой явкой избирателей. Безопасность обеспечивают более 600 тысяч сотрудников полиции. Как отмечают наши эксперты, интрига во втором туре сохраняется", - сообщил Брод.
Кроме того, в беседе с агентством он отметил, что в период избирательной кампании было "ощутимым влияние Запада" на избирательный процесс, в частности, по его словам, образ Реджеп Тайип Эрдогана "заметно демонизировался в зарубежных СМИ".
"Нас особо интересовало, имели ли место факты нарушения прав россиян, живущих в Турции, и российских туристов. Несмотря на имеющую место антироссийскую риторику в устах оппозиционных политиков, факты дискриминации россиян не фиксировались", - добавил Брод.
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