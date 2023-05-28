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В Стамбуле женщина пришла на избирательный участок с ягненком - РИА Новости, 28.05.2023
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13:57 28.05.2023 (обновлено: 14:58 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874646899.html
В Стамбуле женщина пришла на избирательный участок с ягненком
В Стамбуле женщина пришла на избирательный участок с ягненком - РИА Новости, 28.05.2023
В Стамбуле женщина пришла на избирательный участок с ягненком
Женщина, прибывшая на избирательный участок со своим одетым в свитер ягненком в турецком Стамбуле, набирает популярность в местных СМИ, освещающих второй тур... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T13:57
2023-05-28T14:58
в мире
стамбул
турция
президентские выборы в турции
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АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Женщина, прибывшая на избирательный участок со своим одетым в свитер ягненком в турецком Стамбуле, набирает популярность в местных СМИ, освещающих второй тур президентских выборов в стране. Второй тур президентских выборов в Турции стартовал в воскресенье в 08.00 по местному времени (совпадает с мск), голосование продлится до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кылычдароглу. "Женщина из Сарыера (район Стамбула) проголосовала, придя на избирательный участок со своим ягненком, которого она одела в свитер, сейчас она самый популярный человек в СМИ", - пишет газета Milliyet. Назым Джихан, проживающий в Эсеньюрте, пришел голосовать со своим попугаем в одежде времен Османской империи. "Попугай был в центре внимания граждан и сотрудников избирательной комиссии. Когда он опускал конверт в урну для голосования вместе со своим попугаем по имени Паша, окружающие с интересом наблюдали за попугаем", - пишет издание. В турецкой провинции Дюздже пара Исмаил Чобан (24 года) и Озге Чобан (23 года) проголосовали в свадебном платье и костюме жениха.
https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874644922.html
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в мире, стамбул, турция, президентские выборы в турции
В мире, Стамбул, Турция, Президентские выборы в Турции
В Стамбуле женщина пришла на избирательный участок с ягненком

В Турции набирает популярность женщина, прибывшая на избирательный участок с ягненком

Женщина в Стамбуле проголосовала, придя на избирательный участок со своим ягненком
Женщина в Стамбуле проголосовала, придя на избирательный участок со своим ягненком
Женщина в Стамбуле проголосовала, придя на избирательный участок со своим ягненком
Читать ria.ru в
АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Женщина, прибывшая на избирательный участок со своим одетым в свитер ягненком в турецком Стамбуле, набирает популярность в местных СМИ, освещающих второй тур президентских выборов в стране.
Второй тур президентских выборов в Турции стартовал в воскресенье в 08.00 по местному времени (совпадает с мск), голосование продлится до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кылычдароглу.
"Женщина из Сарыера (район Стамбула) проголосовала, придя на избирательный участок со своим ягненком, которого она одела в свитер, сейчас она самый популярный человек в СМИ", - пишет газета Milliyet.
Назым Джихан, проживающий в Эсеньюрте, пришел голосовать со своим попугаем в одежде времен Османской империи.
Бюллетени на одном из избирательных участков в Анкаре во время второго тура президентских выборов в Турции - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
В Турции на президентских выборах проголосовала стодесятилетняя женщина
Вчера, 13:31
"Попугай был в центре внимания граждан и сотрудников избирательной комиссии. Когда он опускал конверт в урну для голосования вместе со своим попугаем по имени Паша, окружающие с интересом наблюдали за попугаем", - пишет издание.
В турецкой провинции Дюздже пара Исмаил Чобан (24 года) и Озге Чобан (23 года) проголосовали в свадебном платье и костюме жениха.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган идет на голосование в избирательный участок на втором туре президентских выборов в Турции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Оба кандидата в президенты Турции проголосовали на выборах
Вчера, 12:38
 
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