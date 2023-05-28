https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874646899.html

В Стамбуле женщина пришла на избирательный участок с ягненком

В Стамбуле женщина пришла на избирательный участок с ягненком - РИА Новости, 28.05.2023

В Стамбуле женщина пришла на избирательный участок с ягненком

Женщина, прибывшая на избирательный участок со своим одетым в свитер ягненком в турецком Стамбуле, набирает популярность в местных СМИ, освещающих второй тур... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T13:57

2023-05-28T13:57

2023-05-28T14:58

в мире

стамбул

турция

президентские выборы в турции

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АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Женщина, прибывшая на избирательный участок со своим одетым в свитер ягненком в турецком Стамбуле, набирает популярность в местных СМИ, освещающих второй тур президентских выборов в стране. Второй тур президентских выборов в Турции стартовал в воскресенье в 08.00 по местному времени (совпадает с мск), голосование продлится до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кылычдароглу. "Женщина из Сарыера (район Стамбула) проголосовала, придя на избирательный участок со своим ягненком, которого она одела в свитер, сейчас она самый популярный человек в СМИ", - пишет газета Milliyet. Назым Джихан, проживающий в Эсеньюрте, пришел голосовать со своим попугаем в одежде времен Османской империи. "Попугай был в центре внимания граждан и сотрудников избирательной комиссии. Когда он опускал конверт в урну для голосования вместе со своим попугаем по имени Паша, окружающие с интересом наблюдали за попугаем", - пишет издание. В турецкой провинции Дюздже пара Исмаил Чобан (24 года) и Озге Чобан (23 года) проголосовали в свадебном платье и костюме жениха.

https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874644922.html

https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874640517.html

стамбул

турция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, стамбул, турция, президентские выборы в турции