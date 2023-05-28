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В Турции на президентских выборах проголосовала стодесятилетняя женщина - РИА Новости, 28.05.2023
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13:31 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874644922.html
В Турции на президентских выборах проголосовала стодесятилетняя женщина
В Турции на президентских выборах проголосовала стодесятилетняя женщина - РИА Новости, 28.05.2023
В Турции на президентских выборах проголосовала стодесятилетняя женщина
Стодесятилетняя жительница Турции проголосовала во втором туре президентских выборов в стране в воскресенье, сообщил телеканал NTV. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T13:31
2023-05-28T13:31
в мире
турция
кемаль кылычдароглу
президентские выборы в турции
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АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Стодесятилетняя жительница Турции проголосовала во втором туре президентских выборов в стране в воскресенье, сообщил телеканал NTV. Второй тур президентских выборов в Турции стартовал в воскресенье в 08.00 по местному времени (совпадает с мск), голосование продлится до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. "110-летняя Сафие Куртоглу, проживающая в районе Гёкчебей в Зонгулдаке при помощи своей семьи пошла в школу, где она была зарегистрирована, и проголосовала",- передал телеканал.
https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874640517.html
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в мире, турция, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Кемаль Кылычдароглу, Президентские выборы в Турции
В Турции на президентских выборах проголосовала стодесятилетняя женщина

В Турции во втором туре президентских выборов проголосовала стодесятилетняя Сафие Куртоглу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкБюллетени на одном из избирательных участков в Анкаре во время второго тура президентских выборов в Турции
Бюллетени на одном из избирательных участков в Анкаре во время второго тура президентских выборов в Турции - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Бюллетени на одном из избирательных участков в Анкаре во время второго тура президентских выборов в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Стодесятилетняя жительница Турции проголосовала во втором туре президентских выборов в стране в воскресенье, сообщил телеканал NTV.
Второй тур президентских выборов в Турции стартовал в воскресенье в 08.00 по местному времени (совпадает с мск), голосование продлится до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
"110-летняя Сафие Куртоглу, проживающая в районе Гёкчебей в Зонгулдаке при помощи своей семьи пошла в школу, где она была зарегистрирована, и проголосовала",- передал телеканал.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган идет на голосование в избирательный участок на втором туре президентских выборов в Турции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Оба кандидата в президенты Турции проголосовали на выборах
Вчера, 12:38
 
В миреТурцияКемаль КылычдароглуПрезидентские выборы в Турции
 
 
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