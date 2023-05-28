https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874644922.html
В Турции на президентских выборах проголосовала стодесятилетняя женщина
В Турции на президентских выборах проголосовала стодесятилетняя женщина - РИА Новости, 28.05.2023
В Турции на президентских выборах проголосовала стодесятилетняя женщина
Стодесятилетняя жительница Турции проголосовала во втором туре президентских выборов в стране в воскресенье, сообщил телеканал NTV. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T13:31
2023-05-28T13:31
2023-05-28T13:31
в мире
турция
кемаль кылычдароглу
президентские выборы в турции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1c/1874626274_0:279:3146:2048_1920x0_80_0_0_e90985be2e10c28987c8391ca2be76c8.jpg
АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Стодесятилетняя жительница Турции проголосовала во втором туре президентских выборов в стране в воскресенье, сообщил телеканал NTV. Второй тур президентских выборов в Турции стартовал в воскресенье в 08.00 по местному времени (совпадает с мск), голосование продлится до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. "110-летняя Сафие Куртоглу, проживающая в районе Гёкчебей в Зонгулдаке при помощи своей семьи пошла в школу, где она была зарегистрирована, и проголосовала",- передал телеканал.
https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874640517.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1c/1874626274_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23abb580e4eb5f70f180c63fd09fa64f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Кемаль Кылычдароглу, Президентские выборы в Турции
В Турции на президентских выборах проголосовала стодесятилетняя женщина
В Турции во втором туре президентских выборов проголосовала стодесятилетняя Сафие Куртоглу