https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874640517.html
Оба кандидата в президенты Турции проголосовали на выборах
Оба кандидата в президенты Турции проголосовали на выборах - РИА Новости, 28.05.2023
Оба кандидата в президенты Турции проголосовали на выборах
Оба кандидата в президенты Турции, Кемаль Кылычдароглу и Реджеп Тайип Эрдоган, проголосовали на выборах главы страны. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T12:38
2023-05-28T12:38
2023-05-28T14:26
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президентские выборы в турции
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СТАМБУЛ, 28 мая — РИА Новости. Оба кандидата в президенты Турции, Кемаль Кылычдароглу и Реджеп Тайип Эрдоган, проголосовали на выборах главы страны.Оппозиционный кандидат прибыл на участок в Аргентинской школе в районе Чанкая в Анкаре, где он голосовал и в первом туре, около 12:05 по местному времени (совпадает с мск). Действующий президент примерно в это же время прибыл на участок в стамбульском районе Ускюдар.Кылычдароглу пригласил граждан проголосовать, отметив, что выборы проходят в тяжелых условиях."После того как проголосуете, не уходите от урн", — сказал политик.Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52 процента голосов, его соперник от оппозиции Кылычдароглу — 44,88 процента.Второй тур президентских выборов в Турции стартовал в воскресенье, в 8:00 по местному времени, голосование продлится до 17:00.Подсчет голосов начнется сразу после закрытия избирательных участков.Голосование для граждан Турции, проживающих за рубежом, завершилось 24 мая. В 73 странах проголосовало в целом 3,5 миллиона избирателей.Запрет на вещание об итогах выборов будет действовать до 21:00 28 мая. По решению ЦИК, срок запрета могут снять раньше установленного законом времени.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, анкара (провинция), стамбул, президентские выборы в турции, в мире
Турция, Анкара (провинция), Стамбул, Президентские выборы в Турции, В мире
Оба кандидата в президенты Турции проголосовали на выборах
Эрдоган и Кылычдароглу проголосовали на выборах президента Турции
СТАМБУЛ, 28 мая — РИА Новости. Оба кандидата в президенты Турции, Кемаль Кылычдароглу и Реджеп Тайип Эрдоган, проголосовали на выборах главы страны.
Оппозиционный кандидат прибыл на участок в Аргентинской школе в районе Чанкая в Анкаре
, где он голосовал и в первом туре, около 12:05 по местному времени (совпадает с мск). Действующий президент примерно в это же время прибыл на участок в стамбульском районе Ускюдар.
Кылычдароглу
пригласил граждан проголосовать, отметив, что выборы проходят в тяжелых условиях.
"После того как проголосуете, не уходите от урн", — сказал политик.
Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52 процента голосов, его соперник от оппозиции Кылычдароглу — 44,88 процента.
Второй тур президентских выборов в Турции стартовал в воскресенье, в 8:00 по местному времени, голосование продлится до 17:00.
Подсчет голосов начнется сразу после закрытия избирательных участков.
Голосование для граждан Турции, проживающих за рубежом, завершилось 24 мая. В 73 странах проголосовало в целом 3,5 миллиона избирателей.
Запрет на вещание об итогах выборов будет действовать до 21:00 28 мая. По решению ЦИК, срок запрета могут снять раньше установленного законом времени.
Процедура выборов президента Турции