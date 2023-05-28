https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874640517.html

Оба кандидата в президенты Турции проголосовали на выборах

Оба кандидата в президенты Турции проголосовали на выборах - РИА Новости, 28.05.2023

Оба кандидата в президенты Турции проголосовали на выборах

Оба кандидата в президенты Турции, Кемаль Кылычдароглу и Реджеп Тайип Эрдоган, проголосовали на выборах главы страны. РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T12:38

2023-05-28T12:38

2023-05-28T14:26

турция

анкара (провинция)

стамбул

президентские выборы в турции

в мире

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СТАМБУЛ, 28 мая — РИА Новости. Оба кандидата в президенты Турции, Кемаль Кылычдароглу и Реджеп Тайип Эрдоган, проголосовали на выборах главы страны.Оппозиционный кандидат прибыл на участок в Аргентинской школе в районе Чанкая в Анкаре, где он голосовал и в первом туре, около 12:05 по местному времени (совпадает с мск). Действующий президент примерно в это же время прибыл на участок в стамбульском районе Ускюдар.Кылычдароглу пригласил граждан проголосовать, отметив, что выборы проходят в тяжелых условиях."После того как проголосуете, не уходите от урн", — сказал политик.Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52 процента голосов, его соперник от оппозиции Кылычдароглу — 44,88 процента.Второй тур президентских выборов в Турции стартовал в воскресенье, в 8:00 по местному времени, голосование продлится до 17:00.Подсчет голосов начнется сразу после закрытия избирательных участков.Голосование для граждан Турции, проживающих за рубежом, завершилось 24 мая. В 73 странах проголосовало в целом 3,5 миллиона избирателей.Запрет на вещание об итогах выборов будет действовать до 21:00 28 мая. По решению ЦИК, срок запрета могут снять раньше установленного законом времени.

https://ria.ru/20230528/vybory-1874325007.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, анкара (провинция), стамбул, президентские выборы в турции, в мире