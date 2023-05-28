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Безопасность выборов в Турции обеспечат около 600 тысяч человек - РИА Новости, 28.05.2023
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08:20 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874616178.html
Безопасность выборов в Турции обеспечат около 600 тысяч человек
Безопасность выборов в Турции обеспечат около 600 тысяч человек - РИА Новости, 28.05.2023
Безопасность выборов в Турции обеспечат около 600 тысяч человек
Около 600 тысяч человек, 73 вертолета, 8 самолетов и 61 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) обеспечат безопасность второго тура президентских выборов в... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T08:20
2023-05-28T08:20
в мире
турция
кемаль кылычдароглу
президентские выборы в турции
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АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Около 600 тысяч человек, 73 вертолета, 8 самолетов и 61 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) обеспечат безопасность второго тура президентских выборов в Турции, сообщила газета Hürriyet. Второй тур президентских выборов пройдет в воскресенье в Турции, в нем принимают участие действующий глава государства Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. "Для того чтобы второй тур президентских выборов прошел без каких-либо инцидентов и для обеспечения безопасности, Министерство внутренних дел проявляет бдительность по всей стране. В общей сложности 596 тысяч 765 человек, включая 324 тысячи 409 полицейских, 193 тысячи 879 жандармов, 2 тысячи 640 сотрудников береговой охраны, 58 тысяч 648 сотрудников службы охраны и 17 тысяч 189 добровольных охранников, были распределены по всей Турции. Кроме того, 73 вертолета, 8 самолетов, 61 беспилотный летательный аппарат, 244 катера будут находиться в готовности к несению службы", - пишет газета. Сообщается, что для мониторинга возможной дезинформации, "избирательных правонарушений" и "провокационных постов" на платформах социальных сетей были назначены "группы по борьбе с информационными преступлениями". "В отношении лиц, размещающих в социальных сетях посты, признанные уголовными преступлениями, будут немедленно возбуждаться судебно-административные дела", - уточняет издание. В случае возможных перебоев с электроэнергией генераторы и аналогичные источники питания и системы освещения будут находиться в рабочем состоянии, чтобы быть использованными в случае необходимости по согласованию с соответствующими учреждениями. "Также будут приняты меры против возможных протестов в общественных местах, туристических зонах, аэропортах, морских портах, автовокзалах, железнодорожных станциях, базарах, торговых центрах, рынках, метро и подобных местах скопления граждан", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874615096.html
https://ria.ru/20230528/vybory-1874325007.html
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в мире, турция, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Кемаль Кылычдароглу, Президентские выборы в Турции
Безопасность выборов в Турции обеспечат около 600 тысяч человек

Безопасность выборов в Турции обеспечат около 600 тысяч полицейских и сотрудников охраны

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредвыборные баннеры на одной из улиц в Анкаре
Предвыборные баннеры на одной из улиц в Анкаре - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Предвыборные баннеры на одной из улиц в Анкаре. Архивное фото
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АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Около 600 тысяч человек, 73 вертолета, 8 самолетов и 61 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) обеспечат безопасность второго тура президентских выборов в Турции, сообщила газета Hürriyet.
Второй тур президентских выборов пройдет в воскресенье в Турции, в нем принимают участие действующий глава государства Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.
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"Для того чтобы второй тур президентских выборов прошел без каких-либо инцидентов и для обеспечения безопасности, Министерство внутренних дел проявляет бдительность по всей стране. В общей сложности 596 тысяч 765 человек, включая 324 тысячи 409 полицейских, 193 тысячи 879 жандармов, 2 тысячи 640 сотрудников береговой охраны, 58 тысяч 648 сотрудников службы охраны и 17 тысяч 189 добровольных охранников, были распределены по всей Турции. Кроме того, 73 вертолета, 8 самолетов, 61 беспилотный летательный аппарат, 244 катера будут находиться в готовности к несению службы", - пишет газета.
Сообщается, что для мониторинга возможной дезинформации, "избирательных правонарушений" и "провокационных постов" на платформах социальных сетей были назначены "группы по борьбе с информационными преступлениями".
"В отношении лиц, размещающих в социальных сетях посты, признанные уголовными преступлениями, будут немедленно возбуждаться судебно-административные дела", - уточняет издание.
В случае возможных перебоев с электроэнергией генераторы и аналогичные источники питания и системы освещения будут находиться в рабочем состоянии, чтобы быть использованными в случае необходимости по согласованию с соответствующими учреждениями.
"Также будут приняты меры против возможных протестов в общественных местах, туристических зонах, аэропортах, морских портах, автовокзалах, железнодорожных станциях, базарах, торговых центрах, рынках, метро и подобных местах скопления граждан", - говорится в сообщении.
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