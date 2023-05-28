https://ria.ru/20230528/trevoga-1874603120.html
В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу
В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.05.2023
В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на большей части территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T01:46
2023-05-28T01:46
2023-05-28T01:46
специальная военная операция на украине
украина
киев
киевская область
вооруженные силы рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831770804_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_6758ff43349d94eaba2c8bd1dca20cae.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на большей части территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в ночь на воскресенье воздушная тревога прозвучала в Киеве, Житомирской, Сумской, Николаевской, Кировоградской, Черниговской, Днепропетровской и Киевской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области. В 1.13 тревогу объявили также в Черкасской и Винницкой областях, а в 1.15 - в Полтавской. В 1.35 к ним добавились Ровненская и Хмельницкая области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230528/donetsk-1874600593.html
украина
киев
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831770804_9:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_7458c392a96f4f74b5a331d99f49883f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, киевская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Киевская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу
На большей части территории Украины объявлена воздушная тревога