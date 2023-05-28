https://ria.ru/20230528/trevoga-1874602189.html

В Киеве и еще нескольких областях объявили воздушную тревогу

В Киеве и еще нескольких областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.05.2023

В Киеве и еще нескольких областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Житомирской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T01:13

2023-05-28T01:13

2023-05-28T01:13

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Житомирской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в ночь на воскресенье воздушная тревога также прозвучала в Николаевской, Кировоградской, Черниговской, Днепропетровской и Киевской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Отмечается, что в Сумской области тревога прозвучала в 00.54, а в Житомирской - в 01.04 (местное время совпадает с мск). В Киеве тревога прозвучала в 01.05. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230528/obstrely-1874601522.html

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киев, сумская область, украина, вооруженные силы рф, в мире