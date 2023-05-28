https://ria.ru/20230528/trevoga-1874599777.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.05.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской и Черниговской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области,... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T00:26

2023-05-28T00:26

2023-05-28T00:26

специальная военная операция на украине

украина

черниговская область

вооруженные силы рф

киев

в мире

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской и Черниговской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в регионах прозвучал с 00.08 по 00.11 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230526/vzryvy-1874475019.html

украина

черниговская область

киев

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украина, черниговская область, вооруженные силы рф, киев, в мире