https://ria.ru/20230528/sudan-1874612594.html

СБР Судана заявили о готовности обсудить продление прекращения огня

СБР Судана заявили о готовности обсудить продление прекращения огня - РИА Новости, 28.05.2023

СБР Судана заявили о готовности обсудить продление прекращения огня

Силы быстрого реагирования Судана (СБР, военизированные формирования) заявили о готовности обсудить возможность продления соглашения о прекращении огня. РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T07:09

2023-05-28T07:09

2023-05-28T07:09

судан

в мире

джидда

саудовская аравия

оон

столкновения в хартуме

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КАИР, 28 мая - РИА Новости. Силы быстрого реагирования Судана (СБР, военизированные формирования) заявили о готовности обсудить возможность продления соглашения о прекращении огня. "Силы быстрого реагирования подчеркивают приверженность соглашению о краткосрочном прекращении огня и гуманитарных мерах, которое было подписано в Джидде 20 мая 2023 года, и заявляют о полной готовности продолжить при поддержке Саудовской Аравии и США переговоры в последние два дня перемирия для обсуждения возможности достичь продления соглашения о прекращении огня и гуманитарных мерах", - говорится в заявлении СБР в Twitter. В понедельник вечером вступило в силу гуманитарное перемирие между конфликтующими сторонами в Судане сроком на семь дней. Тем не менее, стороны регулярно обвиняют друг друга в нарушении перемирия. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений 702 человека погибли и 5687 получили ранения. Международная организация ООН по миграции (МОМ) заявила, что около 319 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта.

https://ria.ru/20230524/samolet-1873974382.html

судан

джидда

саудовская аравия

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судан, в мире, джидда, саудовская аравия, оон, столкновения в хартуме