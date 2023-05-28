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Спецоперация, 28 мая: заявления Грэма и атаки украинских боевиков на ЗАЭС - РИА Новости, 28.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:45 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/spetsoperatsiya-1874710571.html
Спецоперация, 28 мая: заявления Грэма и атаки украинских боевиков на ЗАЭС
Спецоперация, 28 мая: заявления Грэма и атаки украинских боевиков на ЗАЭС - РИА Новости, 28.05.2023
Спецоперация, 28 мая: заявления Грэма и атаки украинских боевиков на ЗАЭС
Смерть россиян является "самой удачной" тратой денег властями США в рамках оказания помощи Украине, заявил американский сенатор Линдси Грэм во время встречи с... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T22:45
2023-05-28T22:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
линдси грэм
вооруженные силы украины
украина
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Смерть россиян является "самой удачной" тратой денег властями США в рамках оказания помощи Украине, заявил американский сенатор Линдси Грэм во время встречи с Владимиром Зеленским. Россия в рамках спецоперации "еще не начала действовать серьезно" и готова к миру, но эскалацию ведет Запад, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин. Ход операции Российская группировка войск "Восток" пресекла попытку ВСУ атаковать на южнодонецком направлении - уничтожены два расчета минометов, противотанковый расчет, живая сила, а также опорные пункты в районах Новополья и Новоселки, сообщили РИА Новости в Минобороны. Украинские боевики предприняли попытку атаковать ЗАЭС при помощи ударного БПЛА, аппарат посажен и обезврежен в 500 метрах от станции, сообщил представитель силового ведомства. Ситуация в России Против России идет война по всем фронтам, Москва должна сохранять трезвость мышления, делать то, что соответствует ее интересам, быть жесткой, открыто доносить свои озабоченности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Цели спецоперации не менялись, они должны быть выполнены, добавил Песков. Два человека погибли при обстреле жилого сектора в городе Алмазная, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
https://ria.ru/20230527/ukraina-1874464408.html
https://ria.ru/20230527/tank-1874304046.html
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в мире, россия, линдси грэм, вооруженные силы украины, украина, сша, дмитрий песков, владимир зеленский, вооруженные силы рф, андрей келин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Линдси Грэм, Вооруженные силы Украины, Украина, США, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ, Андрей Келин
Спецоперация, 28 мая: заявления Грэма и атаки украинских боевиков на ЗАЭС

Спецоперация, 28 мая: заявления американского сенатора Грэма и атаки Киева на ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Смерть россиян является "самой удачной" тратой денег властями США в рамках оказания помощи Украине, заявил американский сенатор Линдси Грэм во время встречи с Владимиром Зеленским.
Россия в рамках спецоперации "еще не начала действовать серьезно" и готова к миру, но эскалацию ведет Запад, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин.
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Два пути и три варианта исчезновения Украины
27 мая, 08:00

Ход операции

Российская группировка войск "Восток" пресекла попытку ВСУ атаковать на южнодонецком направлении - уничтожены два расчета минометов, противотанковый расчет, живая сила, а также опорные пункты в районах Новополья и Новоселки, сообщили РИА Новости в Минобороны.
Украинские боевики предприняли попытку атаковать ЗАЭС при помощи ударного БПЛА, аппарат посажен и обезврежен в 500 метрах от станции, сообщил представитель силового ведомства.
Члены танкового экипажа осматривают поступивший в подразделение танк Т-90 Прорыв, в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
"Он лучше всех на данный момент": танк Т-90М "Прорыв"
27 мая, 08:00

Ситуация в России

Против России идет война по всем фронтам, Москва должна сохранять трезвость мышления, делать то, что соответствует ее интересам, быть жесткой, открыто доносить свои озабоченности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.
Цели спецоперации не менялись, они должны быть выполнены, добавил Песков.
Два человека погибли при обстреле жилого сектора в городе Алмазная, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛиндси ГрэмВооруженные силы УкраиныУкраинаСШАДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВооруженные силы РФАндрей Келин
 
 
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