https://ria.ru/20230528/spetsoperatsiya-1874710571.html

Спецоперация, 28 мая: заявления Грэма и атаки украинских боевиков на ЗАЭС

Спецоперация, 28 мая: заявления Грэма и атаки украинских боевиков на ЗАЭС - РИА Новости, 28.05.2023

Спецоперация, 28 мая: заявления Грэма и атаки украинских боевиков на ЗАЭС

Смерть россиян является "самой удачной" тратой денег властями США в рамках оказания помощи Украине, заявил американский сенатор Линдси Грэм во время встречи с... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T22:45

2023-05-28T22:45

2023-05-28T22:45

специальная военная операция на украине

в мире

россия

линдси грэм

вооруженные силы украины

украина

сша

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263525_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_bdfb2ce73ee6f85c866f869767e8331b.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Смерть россиян является "самой удачной" тратой денег властями США в рамках оказания помощи Украине, заявил американский сенатор Линдси Грэм во время встречи с Владимиром Зеленским. Россия в рамках спецоперации "еще не начала действовать серьезно" и готова к миру, но эскалацию ведет Запад, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин. Ход операции Российская группировка войск "Восток" пресекла попытку ВСУ атаковать на южнодонецком направлении - уничтожены два расчета минометов, противотанковый расчет, живая сила, а также опорные пункты в районах Новополья и Новоселки, сообщили РИА Новости в Минобороны. Украинские боевики предприняли попытку атаковать ЗАЭС при помощи ударного БПЛА, аппарат посажен и обезврежен в 500 метрах от станции, сообщил представитель силового ведомства. Ситуация в России Против России идет война по всем фронтам, Москва должна сохранять трезвость мышления, делать то, что соответствует ее интересам, быть жесткой, открыто доносить свои озабоченности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Цели спецоперации не менялись, они должны быть выполнены, добавил Песков. Два человека погибли при обстреле жилого сектора в городе Алмазная, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

https://ria.ru/20230527/ukraina-1874464408.html

https://ria.ru/20230527/tank-1874304046.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, линдси грэм, вооруженные силы украины, украина, сша, дмитрий песков, владимир зеленский, вооруженные силы рф, андрей келин