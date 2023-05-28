https://ria.ru/20230528/spetsoperatsiya-1874647666.html

ВС России уничтожили до 340 украинских военных на Донецком направлении

ВС России уничтожили до 340 украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 28.05.2023

ВС России уничтожили до 340 украинских военных на Донецком направлении

"Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 340 украинских военных, а также 6 единиц техники и два склада с боеприпасами и... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T14:03

2023-05-28T14:03

2023-05-28T14:13

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

краматорск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874290840_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad2b540ee47dfc3b82753f01f8aca446.jpg

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 340 украинских военных, а также 6 единиц техники и два склада с боеприпасами и вооружением, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено до 340 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Георгиевки и Краматорска уничтожены склады боеприпасов и вооружения 79-й десантно-штурмовой бригады украинских войск, а также оперативно-тактической группы "Лиман".

https://ria.ru/20230528/berestovoe-1874648436.html

россия

краматорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, краматорск