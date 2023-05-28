https://ria.ru/20230528/spetsoperatsiya-1874647666.html
ВС России уничтожили до 340 украинских военных на Донецком направлении
ВС России уничтожили до 340 украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 28.05.2023
ВС России уничтожили до 340 украинских военных на Донецком направлении
"Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 340 украинских военных, а также 6 единиц техники и два склада с боеприпасами и... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T14:03
2023-05-28T14:03
2023-05-28T14:13
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
краматорск
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 340 украинских военных, а также 6 единиц техники и два склада с боеприпасами и вооружением, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено до 340 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Георгиевки и Краматорска уничтожены склады боеприпасов и вооружения 79-й десантно-штурмовой бригады украинских войск, а также оперативно-тактической группы "Лиман".
https://ria.ru/20230528/berestovoe-1874648436.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, безопасность, краматорск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Краматорск
ВС России уничтожили до 340 украинских военных на Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 340 украинских военных на Донецком направлении
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 340 украинских военных, а также 6 единиц техники и два склада с боеприпасами и вооружением, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"На донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено до 340 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, в районе Георгиевки и Краматорска
уничтожены склады боеприпасов и вооружения 79-й десантно-штурмовой бригады украинских войск, а также оперативно-тактической группы "Лиман".
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