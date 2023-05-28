https://ria.ru/20230528/spetsoperatsiya-1874132230.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.05.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.05.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T15:36

2023-05-28T15:36

2023-05-28T15:36

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 28 мая 2023 годаЗа сутки российские подразделения нанесли огневое поражение противнику в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. Ожесточенные бои продолжаются в Авдеевке и Марьинке. Пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп.Параллельно ликвидированы 89 артиллерийских расчетов, 156 районов скопления живой силы и техники, два командно-наблюдательных пункта, пять складов боеприпасов и вооружения. Средства ПВО сбили три крылатые ракеты Storm Shadow, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, четыре беспилотника.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 429 самолетов, 235 вертолетов, 4357 беспилотников, 424 зенитных ракетных комплекса, 1100 реактивных систем залпового огня, 9322 танка и другие бронемашины, 4924 орудия полевой артиллерии и 10506 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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