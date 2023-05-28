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Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
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15:36 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/spetsoperatsiya-1874132230.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.05.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.05.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T15:36
2023-05-28T15:36
инфографика
украина
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
вооруженные силы рф
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 28 мая 2023 годаЗа сутки российские подразделения нанесли огневое поражение противнику в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. Ожесточенные бои продолжаются в Авдеевке и Марьинке. Пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп.Параллельно ликвидированы 89 артиллерийских расчетов, 156 районов скопления живой силы и техники, два командно-наблюдательных пункта, пять складов боеприпасов и вооружения. Средства ПВО сбили три крылатые ракеты Storm Shadow, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, четыре беспилотника.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 429 самолетов, 235 вертолетов, 4357 беспилотников, 424 зенитных ракетных комплекса, 1100 реактивных систем залпового огня, 9322 танка и другие бронемашины, 4924 орудия полевой артиллерии и 10506 единиц автомобильной техники.
украина
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
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украина, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
Инфографика, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
Инфографика

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.05.2023

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.

Карта спецоперации на Украине

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.05.2023Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.05.2023

О спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 28 мая 2023 года

За сутки российские подразделения нанесли огневое поражение противнику в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. Ожесточенные бои продолжаются в Авдеевке и Марьинке. Пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп.
Параллельно ликвидированы 89 артиллерийских расчетов, 156 районов скопления живой силы и техники, два командно-наблюдательных пункта, пять складов боеприпасов и вооружения. Средства ПВО сбили три крылатые ракеты Storm Shadow, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, четыре беспилотника.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 429 самолетов, 235 вертолетов, 4357 беспилотников, 424 зенитных ракетных комплекса, 1100 реактивных систем залпового огня, 9322 танка и другие бронемашины, 4924 орудия полевой артиллерии и 10506 единиц автомобильной техники.
 
ИнфографикаУкраинаРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Спецоперация
 
 
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