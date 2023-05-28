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Слуцкий раскритиковал Подоляка за выдвинутые России требования
Слуцкий раскритиковал Подоляка за выдвинутые России требования - РИА Новости, 28.05.2023
Слуцкий раскритиковал Подоляка за выдвинутые России требования
Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал неадекватным советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка,... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T00:42
2023-05-28T00:42
2023-05-28T03:06
россия
леонид слуцкий (политик)
владимир зеленский
лдпр
михаил подоляк
в мире
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал неадекватным советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, высказавшегося об условиях переговоров с Москвой. Слуцкий и Подоляк весной 2022 года участвовали в российско-украинских переговорах. Ранее Подоляк заявил, что выдвинутые российской стороной условия переговоров указывают на "недееспособность" российских властей, а "реалистичным" условием назвал в числе прочего вывод российских войск "с территории Украины"."Подоляк неадекватен... Обозначенные им "реалистичные условия" урегулирования украинского конфликта — путь в никуда. А точнее — в затяжное кровопролитное противостояние. Что хочет нынешний киевский режим? Вывода российских войск с новых российских же территорий и создания буферной зоны на территории России — ядерной державы?" - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.По мнению лидера ЛДПР, конструктива в этом "жирный ноль", "если только это не игра на публику и спонсоров в расчете на очередные миллиарды западной военной помощи Киеву". "Подоляку и тем, кто за ним стоит, стоит прикусить язык, разглагольствуя насчет дееспособности и боеготовности России. Все цели специальной военной операции будут достигнуты", - добавил Слуцкий.
https://ria.ru/20230527/trebovaniya-1874557288.html
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россия, леонид слуцкий (политик), владимир зеленский, лдпр, михаил подоляк, в мире
Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Зеленский, ЛДПР, Михаил Подоляк, В мире
Слуцкий раскритиковал Подоляка за выдвинутые России требования
Слуцкий назвал неадекватным Подоляка, высказавшегося об условиях переговоров с Россией