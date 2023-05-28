https://ria.ru/20230528/slutskiy-1874600313.html

Слуцкий раскритиковал Подоляка за выдвинутые России требования

Слуцкий раскритиковал Подоляка за выдвинутые России требования - РИА Новости, 28.05.2023

Слуцкий раскритиковал Подоляка за выдвинутые России требования

Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал неадекватным советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка,... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T00:42

2023-05-28T00:42

2023-05-28T03:06

россия

леонид слуцкий (политик)

владимир зеленский

лдпр

михаил подоляк

в мире

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал неадекватным советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, высказавшегося об условиях переговоров с Москвой. Слуцкий и Подоляк весной 2022 года участвовали в российско-украинских переговорах. Ранее Подоляк заявил, что выдвинутые российской стороной условия переговоров указывают на "недееспособность" российских властей, а "реалистичным" условием назвал в числе прочего вывод российских войск "с территории Украины"."Подоляк неадекватен... Обозначенные им "реалистичные условия" урегулирования украинского конфликта — путь в никуда. А точнее — в затяжное кровопролитное противостояние. Что хочет нынешний киевский режим? Вывода российских войск с новых российских же территорий и создания буферной зоны на территории России — ядерной державы?" - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.По мнению лидера ЛДПР, конструктива в этом "жирный ноль", "если только это не игра на публику и спонсоров в расчете на очередные миллиарды западной военной помощи Киеву". "Подоляку и тем, кто за ним стоит, стоит прикусить язык, разглагольствуя насчет дееспособности и боеготовности России. Все цели специальной военной операции будут достигнуты", - добавил Слуцкий.

https://ria.ru/20230527/trebovaniya-1874557288.html

россия

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россия, леонид слуцкий (политик), владимир зеленский, лдпр, михаил подоляк, в мире