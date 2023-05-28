https://ria.ru/20230528/shkoly-1874631345.html
В приграничных районах Белгородской области учебный год завершится досрочно
В приграничных районах Белгородской области учебный год завершится досрочно - РИА Новости, 28.05.2023
В приграничных районах Белгородской области учебный год завершится досрочно
Учебный год в школах приграничных районов Белгородской области завершится досрочно, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T10:53
2023-05-28T10:53
2023-05-28T10:53
образование - общество
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Учебный год в школах приграничных районов Белгородской области завершится досрочно, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Принято дополнительное решение, что во всех приграничных муниципальных образованиях, у нас их семь, плюс Белгород, плюс Яковлевский, плюс Новооскольский городские округа, завершим учебный год. Кроме, понятно, экзаменов. Вчера достаточно подробно я об этом говорил, ещё раз повторюсь: в этих муниципалитетах, которые я перечислил, учебный год мы завершили", - написал Гладков в своем телеграм-канале. Ранее губернатор сообщал, что "Последние звонки" у школьников в 11 муниципалитетах Белгородской области пройдут дистанционно в форме праздничного классного часа, в очном формате все праздничные мероприятия в учреждениях в 15-километровой приграничной зоне запрещены. Белгородская область с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. С октября 2022 года по решению губернатора Вячеслава Гладкова все школы, колледжи и вузы Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода перешли на дистанционный формат обучения.
https://ria.ru/20230525/karty-1874150237.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, белгородская область, вячеслав гладков
Образование - Общество, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В приграничных районах Белгородской области учебный год завершится досрочно
Гладков: школы в приграничных районах Белгородской области завершат учебный год досрочно