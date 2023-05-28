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В Госдуме ответили на слова американского сенатора об "убийстве русских" - РИА Новости, 28.05.2023
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15:08 28.05.2023 (обновлено: 15:11 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/senator-1874655613.html
В Госдуме ответили на слова американского сенатора об "убийстве русских"
В Госдуме ответили на слова американского сенатора об "убийстве русских" - РИА Новости, 28.05.2023
В Госдуме ответили на слова американского сенатора об "убийстве русских"
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал американскому сенатору Линдси Грэму, заявившему о заработке на смерти русских, помнить... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T15:08
2023-05-28T15:11
в мире
сша
михаил шеремет
кувейт
линдси грэм
владимир зеленский
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал американскому сенатору Линдси Грэму, заявившему о заработке на смерти русских, помнить поговорку: кто сеет ветер, тот пожнет бурю. Грэм на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что "русские умирают" и США "еще никогда не тратили деньги так удачно". &quot;Видимо, американцы забыли хорошую поговорку о том, что кто сеет ветер, тот пожнет бурю, и это не будет их &quot;буря в пустыне&quot; (операция коалиции во главе с США в 1991 году по вытеснению иракских войск с территории Кувейта - ред.), это будет наша буря в Вашингтоне&quot;, - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, тот, кто делает или желает зла другим, обязательно будет наказан. &quot;До сборища фриков во главе с Линдси и Зеленским очень скоро дойдет, что их заявления лишь приближают нашу скорую победу и их неминуемую бесславную гибель. Своими выпадами они укрепляют нашу уверенность в праведности наших действий на полях сражений&quot;, - подчеркнул депутат.
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в мире, сша, михаил шеремет, кувейт, линдси грэм, владимир зеленский, госдума рф
В мире, США, Михаил Шеремет, Кувейт, Линдси Грэм, Владимир Зеленский, Госдума РФ
В Госдуме ответили на слова американского сенатора об "убийстве русских"

Шеремет ответил на слова сенатора США об убийстве русских: кто сеет ветер, тот пожнет бурю

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСенатор-республиканец Линдси Грэм
Сенатор-республиканец Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Сенатор-республиканец Линдси Грэм. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал американскому сенатору Линдси Грэму, заявившему о заработке на смерти русских, помнить поговорку: кто сеет ветер, тот пожнет бурю.
Грэм на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что "русские умирают" и США "еще никогда не тратили деньги так удачно".
«

"Видимо, американцы забыли хорошую поговорку о том, что кто сеет ветер, тот пожнет бурю, и это не будет их "буря в пустыне" (операция коалиции во главе с США в 1991 году по вытеснению иракских войск с территории Кувейта - ред.), это будет наша буря в Вашингтоне", - сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, тот, кто делает или желает зла другим, обязательно будет наказан.
«

"До сборища фриков во главе с Линдси и Зеленским очень скоро дойдет, что их заявления лишь приближают нашу скорую победу и их неминуемую бесславную гибель. Своими выпадами они укрепляют нашу уверенность в праведности наших действий на полях сражений", - подчеркнул депутат.

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В миреСШАМихаил ШереметКувейтЛиндси ГрэмВладимир ЗеленскийГосдума РФ
 
 
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