https://ria.ru/20230528/senator-1874655613.html

В Госдуме ответили на слова американского сенатора об "убийстве русских"

В Госдуме ответили на слова американского сенатора об "убийстве русских" - РИА Новости, 28.05.2023

В Госдуме ответили на слова американского сенатора об "убийстве русских"

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал американскому сенатору Линдси Грэму, заявившему о заработке на смерти русских, помнить... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T15:08

2023-05-28T15:08

2023-05-28T15:11

в мире

сша

михаил шеремет

кувейт

линдси грэм

владимир зеленский

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал американскому сенатору Линдси Грэму, заявившему о заработке на смерти русских, помнить поговорку: кто сеет ветер, тот пожнет бурю. Грэм на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что "русские умирают" и США "еще никогда не тратили деньги так удачно". "Видимо, американцы забыли хорошую поговорку о том, что кто сеет ветер, тот пожнет бурю, и это не будет их "буря в пустыне" (операция коалиции во главе с США в 1991 году по вытеснению иракских войск с территории Кувейта - ред.), это будет наша буря в Вашингтоне", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, тот, кто делает или желает зла другим, обязательно будет наказан. "До сборища фриков во главе с Линдси и Зеленским очень скоро дойдет, что их заявления лишь приближают нашу скорую победу и их неминуемую бесславную гибель. Своими выпадами они укрепляют нашу уверенность в праведности наших действий на полях сражений", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20230528/medvedev-1874648899.html

сша

кувейт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, михаил шеремет, кувейт, линдси грэм, владимир зеленский, госдума рф