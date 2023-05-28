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Россия должна делать то, что соответствует ее интересам, считает Песков - РИА Новости, 28.05.2023
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12:58 28.05.2023 (обновлено: 13:35 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/rossiya-1874641885.html
Россия должна делать то, что соответствует ее интересам, считает Песков
Россия должна делать то, что соответствует ее интересам, считает Песков - РИА Новости, 28.05.2023
Россия должна делать то, что соответствует ее интересам, считает Песков
Россия должна делать то, что соответствует ее интересам, быть жесткой, открыто доносить свои озабоченности и то, что не приемлет, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T12:58
2023-05-28T13:35
россия
в мире
дмитрий песков
павел зарубин
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия должна делать то, что соответствует ее интересам, быть жесткой, открыто доносить свои озабоченности и то, что не приемлет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, кадры разместил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин."Мы должны сохранять собранность и силу. И делать то, что нам выгодно, то, что лучшим образом соответствует нашим интересам, быть жёсткими, но открытыми к тому, чтобы четко доносить наши озабоченности, неприемлемые для нас моменты и то, с чем мы будем воевать - тоже в общем смысле этого слова. Мы должны доводить до них все это", - сказал Песков.
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россия, в мире, дмитрий песков, павел зарубин
Россия, В мире, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Россия должна делать то, что соответствует ее интересам, считает Песков

Песков: Россия должна делать то, что соответствует ее интересам и быть жесткой

© POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия должна делать то, что соответствует ее интересам, быть жесткой, открыто доносить свои озабоченности и то, что не приемлет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, кадры разместил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
"Мы должны сохранять собранность и силу. И делать то, что нам выгодно, то, что лучшим образом соответствует нашим интересам, быть жёсткими, но открытыми к тому, чтобы четко доносить наши озабоченности, неприемлемые для нас моменты и то, с чем мы будем воевать - тоже в общем смысле этого слова. Мы должны доводить до них все это", - сказал Песков.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Цели спецоперации должны быть выполнены, заявил Песков
Вчера, 13:26
 
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