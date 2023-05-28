https://ria.ru/20230528/rossiya-1874641885.html

Россия должна делать то, что соответствует ее интересам, считает Песков

Россия должна делать то, что соответствует ее интересам, считает Песков - РИА Новости, 28.05.2023

Россия должна делать то, что соответствует ее интересам, считает Песков

Россия должна делать то, что соответствует ее интересам, быть жесткой, открыто доносить свои озабоченности и то, что не приемлет, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T12:58

2023-05-28T12:58

2023-05-28T13:35

россия

в мире

дмитрий песков

павел зарубин

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия должна делать то, что соответствует ее интересам, быть жесткой, открыто доносить свои озабоченности и то, что не приемлет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, кадры разместил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин."Мы должны сохранять собранность и силу. И делать то, что нам выгодно, то, что лучшим образом соответствует нашим интересам, быть жёсткими, но открытыми к тому, чтобы четко доносить наши озабоченности, неприемлемые для нас моменты и то, с чем мы будем воевать - тоже в общем смысле этого слова. Мы должны доводить до них все это", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230528/tseli-1874644713.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, дмитрий песков, павел зарубин