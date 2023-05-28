https://ria.ru/20230528/rebenok-1874690256.html

Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле в ЛНР ребенка

Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле в ЛНР ребенка - РИА Новости, 28.05.2023

Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле в ЛНР ребенка

Пострадавший при обстреле Луганской Народной Республики ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения республики Наталия... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T19:43

2023-05-28T19:43

2023-05-28T19:43

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

стаханов

украина

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ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Пострадавший при обстреле Луганской Народной Республики ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко. Ранее в администрации города Стаханов в ЛНР сообщили, что мирная жительница погибла в результате обстрела населенного пункта Алмазная украинскими войсками, ранены еще девять человек, в том числе десятилетний ребенок. Позже врио главы ЛНР Пасечник сообщил, что в больнице скончался мужчина. "Ребенок в крайне тяжелом состоянии, у него открытая черепно-мозговая травма", - сообщила Пащенко в своем телеграм-канале. По ее словам, московские специалисты (нейрохирург и анестезиолог) выехали на место, вместе с ними находится местный нейрохирург. "Всем остальным пострадавшим оказывается медицинская помощь. При необходимости транспортабельные тяжёлые пациенты будут эвакуированы в Луганск", - уточнила Пащенко.

https://ria.ru/20230527/volnovakha-1874514926.html

луганская народная республика

стаханов

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, стаханов, украина, вооруженные силы украины