https://ria.ru/20230528/rebenok-1874690256.html
Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле в ЛНР ребенка
Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле в ЛНР ребенка - РИА Новости, 28.05.2023
Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле в ЛНР ребенка
Пострадавший при обстреле Луганской Народной Республики ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения республики Наталия... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T19:43
2023-05-28T19:43
2023-05-28T19:43
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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украина
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ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Пострадавший при обстреле Луганской Народной Республики ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко. Ранее в администрации города Стаханов в ЛНР сообщили, что мирная жительница погибла в результате обстрела населенного пункта Алмазная украинскими войсками, ранены еще девять человек, в том числе десятилетний ребенок. Позже врио главы ЛНР Пасечник сообщил, что в больнице скончался мужчина. "Ребенок в крайне тяжелом состоянии, у него открытая черепно-мозговая травма", - сообщила Пащенко в своем телеграм-канале. По ее словам, московские специалисты (нейрохирург и анестезиолог) выехали на место, вместе с ними находится местный нейрохирург. "Всем остальным пострадавшим оказывается медицинская помощь. При необходимости транспортабельные тяжёлые пациенты будут эвакуированы в Луганск", - уточнила Пащенко.
https://ria.ru/20230527/volnovakha-1874514926.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, стаханов, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Стаханов, Украина, Вооруженные силы Украины
Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле в ЛНР ребенка
Минздрав ЛНР: пострадавший при обстреле ребенок находится в крайне тяжелом состоянии