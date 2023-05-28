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Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле в ЛНР ребенка - РИА Новости, 28.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:43 28.05.2023
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Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле в ЛНР ребенка
Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле в ЛНР ребенка - РИА Новости, 28.05.2023
Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле в ЛНР ребенка
Пострадавший при обстреле Луганской Народной Республики ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения республики Наталия... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T19:43
2023-05-28T19:43
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
стаханов
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Пострадавший при обстреле Луганской Народной Республики ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко. Ранее в администрации города Стаханов в ЛНР сообщили, что мирная жительница погибла в результате обстрела населенного пункта Алмазная украинскими войсками, ранены еще девять человек, в том числе десятилетний ребенок. Позже врио главы ЛНР Пасечник сообщил, что в больнице скончался мужчина. "Ребенок в крайне тяжелом состоянии, у него открытая черепно-мозговая травма", - сообщила Пащенко в своем телеграм-канале. По ее словам, московские специалисты (нейрохирург и анестезиолог) выехали на место, вместе с ними находится местный нейрохирург. "Всем остальным пострадавшим оказывается медицинская помощь. При необходимости транспортабельные тяжёлые пациенты будут эвакуированы в Луганск", - уточнила Пащенко.
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луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, стаханов, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Стаханов, Украина, Вооруженные силы Украины
Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле в ЛНР ребенка

Минздрав ЛНР: пострадавший при обстреле ребенок находится в крайне тяжелом состоянии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Пострадавший при обстреле Луганской Народной Республики ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.
Ранее в администрации города Стаханов в ЛНР сообщили, что мирная жительница погибла в результате обстрела населенного пункта Алмазная украинскими войсками, ранены еще девять человек, в том числе десятилетний ребенок. Позже врио главы ЛНР Пасечник сообщил, что в больнице скончался мужчина.
«
"Ребенок в крайне тяжелом состоянии, у него открытая черепно-мозговая травма", - сообщила Пащенко в своем телеграм-канале.
По ее словам, московские специалисты (нейрохирург и анестезиолог) выехали на место, вместе с ними находится местный нейрохирург.
«
"Всем остальным пострадавшим оказывается медицинская помощь. При необходимости транспортабельные тяжёлые пациенты будут эвакуированы в Луганск", - уточнила Пащенко.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСтахановУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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