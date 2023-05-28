https://ria.ru/20230528/rassledovanie-1874668244.html

СК расследует обстрелы Донбасса, Белгородской и Курской областей

СК расследует обстрелы Донбасса, Белгородской и Курской областей - РИА Новости, 28.05.2023

СК расследует обстрелы Донбасса, Белгородской и Курской областей

Российские следователи расследуют новые факты обстрелов украинскими войсками Донбасса, Белгородской и Курской областей, сообщается в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T16:53

2023-05-28T16:53

2023-05-28T16:53

происшествия

донбасс

курская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские следователи расследуют новые факты обстрелов украинскими войсками Донбасса, Белгородской и Курской областей, сообщается в Telegram-канале СК России. "Следователи СК России будут расследовать факты очередных обстрелов ВФУ населенных пунктов Донбасса, Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что атакам ВСУ подверглись несколько районов Белгородской области, в результате чего погиб мужчина, пострадали еще несколько человек, включая двух подростков, повреждения получила социальная инфраструктура. "Кроме того, при обстреле ВСУ Суджанского района Курской области погиб мужчина - строитель", - дополняется в сообщении. Уточняется, что зафиксировано прямое попадание в здание научно-исследовательского института Калининского района Донецка. "По предварительной информации, один человек погиб, двое пострадали. На месте находились следователи СК России, среди них пострадавших нет", - говорится в сообщении. Кроме того, из-за обстрелов территории Донецка и населенного пункта Волноваха погибла женщина, еще четыре человека получили ранения. В Алешках Херсонской области обстрелу подверглась бригада скорой помощи, в результате поврежден автомобиль.

https://ria.ru/20230528/zelenskiy-1874561116.html

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, донбасс, курская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины