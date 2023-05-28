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СК расследует обстрелы Донбасса, Белгородской и Курской областей - РИА Новости, 28.05.2023
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16:53 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/rassledovanie-1874668244.html
СК расследует обстрелы Донбасса, Белгородской и Курской областей
СК расследует обстрелы Донбасса, Белгородской и Курской областей - РИА Новости, 28.05.2023
СК расследует обстрелы Донбасса, Белгородской и Курской областей
Российские следователи расследуют новые факты обстрелов украинскими войсками Донбасса, Белгородской и Курской областей, сообщается в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T16:53
2023-05-28T16:53
происшествия
донбасс
курская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские следователи расследуют новые факты обстрелов украинскими войсками Донбасса, Белгородской и Курской областей, сообщается в Telegram-канале СК России. "Следователи СК России будут расследовать факты очередных обстрелов ВФУ населенных пунктов Донбасса, Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что атакам ВСУ подверглись несколько районов Белгородской области, в результате чего погиб мужчина, пострадали еще несколько человек, включая двух подростков, повреждения получила социальная инфраструктура. "Кроме того, при обстреле ВСУ Суджанского района Курской области погиб мужчина - строитель", - дополняется в сообщении. Уточняется, что зафиксировано прямое попадание в здание научно-исследовательского института Калининского района Донецка. "По предварительной информации, один человек погиб, двое пострадали. На месте находились следователи СК России, среди них пострадавших нет", - говорится в сообщении. Кроме того, из-за обстрелов территории Донецка и населенного пункта Волноваха погибла женщина, еще четыре человека получили ранения. В Алешках Херсонской области обстрелу подверглась бригада скорой помощи, в результате поврежден автомобиль.
https://ria.ru/20230528/zelenskiy-1874561116.html
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происшествия, донбасс, курская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Происшествия, Донбасс, Курская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК расследует обстрелы Донбасса, Белгородской и Курской областей

СК России расследует очередные обстрелы ВСУ Донбасса, Белгородской и Курской областей

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские следователи расследуют новые факты обстрелов украинскими войсками Донбасса, Белгородской и Курской областей, сообщается в Telegram-канале СК России.
«
"Следователи СК России будут расследовать факты очередных обстрелов ВФУ населенных пунктов Донбасса, Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что атакам ВСУ подверглись несколько районов Белгородской области, в результате чего погиб мужчина, пострадали еще несколько человек, включая двух подростков, повреждения получила социальная инфраструктура.
"Кроме того, при обстреле ВСУ Суджанского района Курской области погиб мужчина - строитель", - дополняется в сообщении.
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Уточняется, что зафиксировано прямое попадание в здание научно-исследовательского института Калининского района Донецка.
"По предварительной информации, один человек погиб, двое пострадали. На месте находились следователи СК России, среди них пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Кроме того, из-за обстрелов территории Донецка и населенного пункта Волноваха погибла женщина, еще четыре человека получили ранения. В Алешках Херсонской области обстрелу подверглась бригада скорой помощи, в результате поврежден автомобиль.
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ПроисшествияДонбассКурская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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