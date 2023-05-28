https://ria.ru/20230528/rassledovanie-1874652411.html
СК выяснит причину смерти найденного в Калмыкии древнего человека
СК выяснит причину смерти найденного в Калмыкии древнего человека - РИА Новости, 28.05.2023
СК выяснит причину смерти найденного в Калмыкии древнего человека
В Калмыкии следователи установят причину смерти человека постсарматского периода, останки которого нашли в республике, сообщила пресс-служба СУ СК по региону. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T14:38
2023-05-28T14:38
2023-05-28T15:10
черноземельский район
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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ВОЛГОГРАД, 28 мая — РИА Новости. В Калмыкии следователи установят причину смерти человека постсарматского периода, останки которого нашли в республике, сообщила пресс-служба СУ СК по региону. Костные останки человека и предметы быта обнаружили на территории Черноземельского района. Находку осмотрели следователи и археологи. "По предварительным данным, обнаруженные предметы относятся к постсарматскому периоду (II век до нашей эры). По обнаруженным предметам будет назначена экспертиза с целью установления времени захоронения, причин смерти человека", — отметили в ведомстве. Ранее в соцсетях появились фото и видео останков в Калмыкии, которые нашли местные жители.
https://ria.ru/20230429/arkheologiya-1868548486.html
https://ria.ru/20230413/nauka-1860978231.html
черноземельский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черноземельский район, следственный комитет россии (ск рф), общество
Черноземельский район, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
СК выяснит причину смерти найденного в Калмыкии древнего человека
СК выяснит причину смерти человека постсарматского периода, чьи останки нашли в Калмыкии