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ВСУ обстреляли Юрьевку в ДНР ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 28.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:35 28.05.2023 (обновлено: 22:44 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/rakety-1874710279.html
ВСУ обстреляли Юрьевку в ДНР ракетами Storm Shadow
ВСУ обстреляли Юрьевку в ДНР ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 28.05.2023
ВСУ обстреляли Юрьевку в ДНР ракетами Storm Shadow
Украинские войска выпустили по населенному пункту Юрьевка две ракеты Storm Shadow, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T22:35
2023-05-28T22:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
storm shadow
украина
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили по населенному пункту Юрьевка две ракеты Storm Shadow, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).&quot;Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:10 - населенный пункт Юрьевка (район Мангушский): выпущены две авиационные ракеты Storm Shadow&quot;, - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20230527/taurus-1874487966.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, storm shadow, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Storm Shadow, Украина
ВСУ обстреляли Юрьевку в ДНР ракетами Storm Shadow

Представительство ДНР: Украинские войска выпустили по Юрьевке две ракеты Storm Shadow

© РИА Новости | Перейти в медиабанкФрагменты ракеты иностранного производства в Донбассе
Фрагменты ракеты иностранного производства в Донбассе - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
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Фрагменты ракеты иностранного производства в Донбассе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили по населенному пункту Юрьевка две ракеты Storm Shadow, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:10 - населенный пункт Юрьевка (район Мангушский): выпущены две авиационные ракеты Storm Shadow", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале.

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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККStorm ShadowУкраина
 
 
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