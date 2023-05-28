https://ria.ru/20230528/rakety-1874710279.html
ВСУ обстреляли Юрьевку в ДНР ракетами Storm Shadow
ВСУ обстреляли Юрьевку в ДНР ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 28.05.2023
ВСУ обстреляли Юрьевку в ДНР ракетами Storm Shadow
Украинские войска выпустили по населенному пункту Юрьевка две ракеты Storm Shadow, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T22:35
2023-05-28T22:35
2023-05-28T22:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
storm shadow
украина
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили по населенному пункту Юрьевка две ракеты Storm Shadow, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:10 - населенный пункт Юрьевка (район Мангушский): выпущены две авиационные ракеты Storm Shadow", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ обстреляли Юрьевку в ДНР ракетами Storm Shadow
Представительство ДНР: Украинские войска выпустили по Юрьевке две ракеты Storm Shadow