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Российские системы ПВО сбили три украинские ракеты Storm Shadow
Российские системы ПВО сбили три украинские ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 28.05.2023
Российские системы ПВО сбили три украинские ракеты Storm Shadow
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 3 украинские крылатые ракеты Storm Shadow, 6 снарядов РСЗО HIMARS и 4 украинских дрона, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T14:05
2023-05-28T14:05
2023-05-28T14:08
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 3 украинские крылатые ракеты Storm Shadow, 6 снарядов РСЗО HIMARS и 4 украинских дрона, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Жовтневое Харьковской области, Копани Запорожской области и Славное Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 429 украинских военных самолетов, 235 вертолетов, 4357 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9322 танка и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4924 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10506 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Запорожская область
Российские системы ПВО сбили три украинские ракеты Storm Shadow
Минобороны: российские системы ПВО за сутки сбили три украинские ракеты Storm Shadow