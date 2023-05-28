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Российские системы ПВО сбили три украинские ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 28.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:05 28.05.2023 (обновлено: 14:08 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/rakety-1874647972.html
Российские системы ПВО сбили три украинские ракеты Storm Shadow
Российские системы ПВО сбили три украинские ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 28.05.2023
Российские системы ПВО сбили три украинские ракеты Storm Shadow
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 3 украинские крылатые ракеты Storm Shadow, 6 снарядов РСЗО HIMARS и 4 украинских дрона, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T14:05
2023-05-28T14:08
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
вооруженные силы рф
харьковская область
запорожская область
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 3 украинские крылатые ракеты Storm Shadow, 6 снарядов РСЗО HIMARS и 4 украинских дрона, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Жовтневое Харьковской области, Копани Запорожской области и Славное Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 429 украинских военных самолетов, 235 вертолетов, 4357 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9322 танка и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4924 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10506 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф, харьковская область, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Запорожская область
Российские системы ПВО сбили три украинские ракеты Storm Shadow

Минобороны: российские системы ПВО за сутки сбили три украинские ракеты Storm Shadow

CC BY-SA 3.0 / Rept0n1x / Ракета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
CC BY-SA 3.0 / Rept0n1x /
Ракета Storm Shadow. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 3 украинские крылатые ракеты Storm Shadow, 6 снарядов РСЗО HIMARS и 4 украинских дрона, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Жовтневое Харьковской области, Копани Запорожской области и Славное Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 429 украинских военных самолетов, 235 вертолетов, 4357 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9322 танка и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4924 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10506 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреВооруженные силы РФХарьковская областьЗапорожская область
 
 
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