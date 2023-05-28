https://ria.ru/20230528/prestupniki-1874628094.html
ФТС зафиксировала новый вид преступной деятельности украинцев в России
ФТС зафиксировала новый вид преступной деятельности украинцев в России - РИА Новости, 28.05.2023
ФТС зафиксировала новый вид преступной деятельности украинцев в России
Новое направление преступной деятельности появилось в прошлом году на северо-западной границе России — это попытки провоза наркотиков гражданами Украины в... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T10:19
2023-05-28T10:19
2023-05-28T10:54
в мире
украина
федеральная таможенная служба (фтс россии)
россия
руслан давыдов
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Новое направление преступной деятельности появилось в прошлом году на северо-западной границе России — это попытки провоза наркотиков гражданами Украины в легковых автомобилях, сообщил РИА Новости временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов. "Очень много выявлений, сотни килограммов суммарно", — уточнил он. Врио главы ФТС указал, что это направление преступной деятельности на границе с Евросоюзом появилось в прошлом году.Давыдов также отметил, что это может быть частью антироссийских действий. При этом он подчеркнул, что сотрудники ведомства на границе "очень хорошо отрабатывают", применяя инспекционно-досмотровые комплексы и рентген-машины, благодаря чему выявляют и блокируют провоз наркотиков.
https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871580975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, федеральная таможенная служба (фтс россии), россия, руслан давыдов
В мире, Украина, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Россия, Руслан Давыдов
ФТС зафиксировала новый вид преступной деятельности украинцев в России
ФТС: граждане Украины пытаются провезти через северо-западную границу России наркотики
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Новое направление преступной деятельности появилось в прошлом году на северо-западной границе России — это попытки провоза наркотиков гражданами Украины в легковых автомобилях, сообщил РИА Новости временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.
«
"Очень много выявлений, сотни килограммов суммарно", — уточнил он.
Врио главы ФТС указал, что это направление преступной деятельности на границе с Евросоюзом появилось в прошлом году.
Давыдов также отметил, что это может быть частью антироссийских действий.
При этом он подчеркнул, что сотрудники ведомства на границе "очень хорошо отрабатывают", применяя инспекционно-досмотровые комплексы и рентген-машины, благодаря чему выявляют и блокируют провоз наркотиков.
Источник: СБУ объявила набор в call-центры, вымогающие деньги у россиян