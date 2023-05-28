https://ria.ru/20230528/prestupniki-1874628094.html

ФТС зафиксировала новый вид преступной деятельности украинцев в России

ФТС зафиксировала новый вид преступной деятельности украинцев в России - РИА Новости, 28.05.2023

ФТС зафиксировала новый вид преступной деятельности украинцев в России

Новое направление преступной деятельности появилось в прошлом году на северо-западной границе России — это попытки провоза наркотиков гражданами Украины в... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T10:19

2023-05-28T10:19

2023-05-28T10:54

в мире

украина

федеральная таможенная служба (фтс россии)

россия

руслан давыдов

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Новое направление преступной деятельности появилось в прошлом году на северо-западной границе России — это попытки провоза наркотиков гражданами Украины в легковых автомобилях, сообщил РИА Новости временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов. "Очень много выявлений, сотни килограммов суммарно", — уточнил он. Врио главы ФТС указал, что это направление преступной деятельности на границе с Евросоюзом появилось в прошлом году.Давыдов также отметил, что это может быть частью антироссийских действий. При этом он подчеркнул, что сотрудники ведомства на границе "очень хорошо отрабатывают", применяя инспекционно-досмотровые комплексы и рентген-машины, благодаря чему выявляют и блокируют провоз наркотиков.

https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871580975.html

украина

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, федеральная таможенная служба (фтс россии), россия, руслан давыдов