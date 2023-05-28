https://ria.ru/20230528/pozhary-1874611033.html
Рослесхоз сообщил о нормализации ситуации с пожарами в Свердловской области
Рослесхоз сообщил о нормализации ситуации с пожарами в Свердловской области - РИА Новости, 28.05.2023
Рослесхоз сообщил о нормализации ситуации с пожарами в Свердловской области
Ситуация с лесными пожарами в Свердловской области нормализовалась, хотя их площади еще "немного" растут, ключевая задача - не допустить новых возгораний,... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T06:04
2023-05-28T06:04
2023-05-28T06:04
происшествия
свердловская область
иван советников
евгений куйвашев
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870365496_0:193:2954:1855_1920x0_80_0_0_7e50a82b23f085896ef9c61c5699a515.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами в Свердловской области нормализовалась, хотя их площади еще "немного" растут, ключевая задача - не допустить новых возгораний, сообщил РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников. "Сейчас ситуация там нормализовалась, хоть площади немного растут, это все управляемые пожары, все обслуживаются, населенным пунктам и объектам экономики угроз нет. Группировка там наращена, сейчас ключевая задача – не допускать новые пожары", - сказал Советников. По данным Авиалесоохраны, в субботу в Свердловской области действовало 19 пожаров на землях лесного фонда, пройденная огнем площадь - 14 241 гектар. В конце апреля в Свердловской области произошло несколько крупных пожаров, сгорело более 200 строений, в том числе 143 жилых дома. Ранее глава региона Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в начале мая началась эвакуация жителей, в ряде округов был введен режим ЧС.
https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870365496_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d12643f6c643b201346306ddd986982c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, иван советников, евгений куйвашев, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), природные пожары в россии
Происшествия, Свердловская область, Иван Советников, Евгений Куйвашев, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Природные пожары в России
Рослесхоз сообщил о нормализации ситуации с пожарами в Свердловской области
Глава Рослесхоза Советников: ситуация с пожарами в Свердловской области нормализовалась