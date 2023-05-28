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Рослесхоз сообщил о нормализации ситуации с пожарами в Свердловской области - РИА Новости, 28.05.2023
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06:04 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/pozhary-1874611033.html
Рослесхоз сообщил о нормализации ситуации с пожарами в Свердловской области
Рослесхоз сообщил о нормализации ситуации с пожарами в Свердловской области - РИА Новости, 28.05.2023
Рослесхоз сообщил о нормализации ситуации с пожарами в Свердловской области
Ситуация с лесными пожарами в Свердловской области нормализовалась, хотя их площади еще "немного" растут, ключевая задача - не допустить новых возгораний,... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T06:04
2023-05-28T06:04
происшествия
свердловская область
иван советников
евгений куйвашев
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами в Свердловской области нормализовалась, хотя их площади еще "немного" растут, ключевая задача - не допустить новых возгораний, сообщил РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников. "Сейчас ситуация там нормализовалась, хоть площади немного растут, это все управляемые пожары, все обслуживаются, населенным пунктам и объектам экономики угроз нет. Группировка там наращена, сейчас ключевая задача – не допускать новые пожары", - сказал Советников. По данным Авиалесоохраны, в субботу в Свердловской области действовало 19 пожаров на землях лесного фонда, пройденная огнем площадь - 14 241 гектар. В конце апреля в Свердловской области произошло несколько крупных пожаров, сгорело более 200 строений, в том числе 143 жилых дома. Ранее глава региона Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в начале мая началась эвакуация жителей, в ряде округов был введен режим ЧС.
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происшествия, свердловская область, иван советников, евгений куйвашев, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), природные пожары в россии
Происшествия, Свердловская область, Иван Советников, Евгений Куйвашев, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Природные пожары в России
Рослесхоз сообщил о нормализации ситуации с пожарами в Свердловской области

Глава Рослесхоза Советников: ситуация с пожарами в Свердловской области нормализовалась

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛюди идут тушить пожар в лесном массиве недалеко от поселка Ключевск Свердловской области
Люди идут тушить пожар в лесном массиве недалеко от поселка Ключевск Свердловской области - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Люди идут тушить пожар в лесном массиве недалеко от поселка Ключевск Свердловской области. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами в Свердловской области нормализовалась, хотя их площади еще "немного" растут, ключевая задача - не допустить новых возгораний, сообщил РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников.
«
"Сейчас ситуация там нормализовалась, хоть площади немного растут, это все управляемые пожары, все обслуживаются, населенным пунктам и объектам экономики угроз нет. Группировка там наращена, сейчас ключевая задача – не допускать новые пожары", - сказал Советников.
По данным Авиалесоохраны, в субботу в Свердловской области действовало 19 пожаров на землях лесного фонда, пройденная огнем площадь - 14 241 гектар.
В конце апреля в Свердловской области произошло несколько крупных пожаров, сгорело более 200 строений, в том числе 143 жилых дома. Ранее глава региона Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в начале мая началась эвакуация жителей, в ряде округов был введен режим ЧС.
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ПроисшествияСвердловская областьИван СоветниковЕвгений КуйвашевФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Природные пожары в России
 
 
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