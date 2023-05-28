https://ria.ru/20230528/pozhary-1874611033.html

Рослесхоз сообщил о нормализации ситуации с пожарами в Свердловской области

Рослесхоз сообщил о нормализации ситуации с пожарами в Свердловской области - РИА Новости, 28.05.2023

Рослесхоз сообщил о нормализации ситуации с пожарами в Свердловской области

Ситуация с лесными пожарами в Свердловской области нормализовалась, хотя их площади еще "немного" растут, ключевая задача - не допустить новых возгораний,... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T06:04

2023-05-28T06:04

2023-05-28T06:04

происшествия

свердловская область

иван советников

евгений куйвашев

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами в Свердловской области нормализовалась, хотя их площади еще "немного" растут, ключевая задача - не допустить новых возгораний, сообщил РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников. "Сейчас ситуация там нормализовалась, хоть площади немного растут, это все управляемые пожары, все обслуживаются, населенным пунктам и объектам экономики угроз нет. Группировка там наращена, сейчас ключевая задача – не допускать новые пожары", - сказал Советников. По данным Авиалесоохраны, в субботу в Свердловской области действовало 19 пожаров на землях лесного фонда, пройденная огнем площадь - 14 241 гектар. В конце апреля в Свердловской области произошло несколько крупных пожаров, сгорело более 200 строений, в том числе 143 жилых дома. Ранее глава региона Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в начале мая началась эвакуация жителей, в ряде округов был введен режим ЧС.

https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html

свердловская область

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происшествия, свердловская область, иван советников, евгений куйвашев, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), природные пожары в россии