https://ria.ru/20230528/pozhar-1874707739.html
В загоревшемся в Краснодарском крае отеле рухнула крыша
В загоревшемся в Краснодарском крае отеле рухнула крыша - РИА Новости, 28.05.2023
В загоревшемся в Краснодарском крае отеле рухнула крыша
Спасатели ликвидируют возгорание в гостевом доме в поселке Джубга на Кубани, где рухнула крыша, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T22:04
2023-05-28T22:04
2023-05-28T22:12
происшествия
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туапсинский район
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Спасатели ликвидируют возгорание в гостевом доме в поселке Джубга на Кубани, где рухнула крыша, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее сообщалось, что прокуратора начала проверку после пожара в трехэтажном гостевом доме в поселке Джубга на территории Туапсинского района Краснодарского края. Было установлено, что происходит открытое горение кровли на площади 500 квадратных метров.По данным МЧС, произошло обрушение кровли. К тушению пожара привлечено более 50 человек и 17 единиц техники. Предварительно, пострадавших нет."МЧС России наращивает силы и средства для тушения пожара в Краснодарском крае", - добавили в ведомстве.По уточненной информации, площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания. Гостевой дом не функционировал, постояльцев на момент пожара не было, отмечают в МЧС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туапсинский район
Происшествия, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Туапсинский район
В загоревшемся в Краснодарском крае отеле рухнула крыша
Кровля обрушилась при пожаре в гостевом доме в поселке Джубга в Краснодарском крае