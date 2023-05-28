https://ria.ru/20230528/pozhar-1874707739.html

В загоревшемся в Краснодарском крае отеле рухнула крыша

В загоревшемся в Краснодарском крае отеле рухнула крыша - РИА Новости, 28.05.2023

В загоревшемся в Краснодарском крае отеле рухнула крыша

Спасатели ликвидируют возгорание в гостевом доме в поселке Джубга на Кубани, где рухнула крыша, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T22:04

2023-05-28T22:04

2023-05-28T22:12

происшествия

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

туапсинский район

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Спасатели ликвидируют возгорание в гостевом доме в поселке Джубга на Кубани, где рухнула крыша, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее сообщалось, что прокуратора начала проверку после пожара в трехэтажном гостевом доме в поселке Джубга на территории Туапсинского района Краснодарского края. Было установлено, что происходит открытое горение кровли на площади 500 квадратных метров.По данным МЧС, произошло обрушение кровли. К тушению пожара привлечено более 50 человек и 17 единиц техники. Предварительно, пострадавших нет."МЧС России наращивает силы и средства для тушения пожара в Краснодарском крае", - добавили в ведомстве.По уточненной информации, площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания. Гостевой дом не функционировал, постояльцев на момент пожара не было, отмечают в МЧС.

https://ria.ru/20230517/pozhar-1872331337.html

краснодарский край

россия

туапсинский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туапсинский район