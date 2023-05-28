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В Туапсинском районе загорелась гостиница - РИА Новости, 28.05.2023
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21:22 28.05.2023 (обновлено: 21:26 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/pozhar-1874702439.html
В Туапсинском районе загорелась гостиница
В Туапсинском районе загорелась гостиница - РИА Новости, 28.05.2023
В Туапсинском районе загорелась гостиница
Гостиница горит на площади 500 квадратных метров в Туапсинском районе Краснодарского края, предварительно, пострадавших нет, сообщили журналистам в краевом ГУ... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T21:22
2023-05-28T21:26
происшествия
туапсинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
коммерческая недвижимость
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Гостиница горит на площади 500 квадратных метров в Туапсинском районе Краснодарского края, предварительно, пострадавших нет, сообщили журналистам в краевом ГУ МЧС. "Поступило сообщение о пожаре в гостевом доме по адресу: поселок Джубга, улица Набережная. В 20.30 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что происходит пожар в трехэтажном доме на общей площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.По предварительным данным министерства, пострадавших в результате возгорания нет.
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туапсинский район
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происшествия, туапсинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость, краснодарский край
Происшествия, Туапсинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Коммерческая недвижимость, Краснодарский край
В Туапсинском районе загорелась гостиница

В Туапсинском районе на площади 500 квадратных метров загорелась гостиница

© РИА Новости / Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ Кубань во время тушения пожара
Сотрудник МЧС РФ Кубань во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Сотрудник МЧС РФ Кубань во время тушения пожара. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Гостиница горит на площади 500 квадратных метров в Туапсинском районе Краснодарского края, предварительно, пострадавших нет, сообщили журналистам в краевом ГУ МЧС.
«
"Поступило сообщение о пожаре в гостевом доме по адресу: поселок Джубга, улица Набережная. В 20.30 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что происходит пожар в трехэтажном доме на общей площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
По предварительным данным министерства, пострадавших в результате возгорания нет.
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ПроисшествияТуапсинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Коммерческая недвижимостьКраснодарский край
 
 
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