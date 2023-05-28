https://ria.ru/20230528/pozhar-1874632186.html
В Москве в здании в парке Зарядье вспыхнул пожар
В Москве в здании в парке Зарядье вспыхнул пожар - РИА Новости, 28.05.2023
В Москве в здании в парке Зарядье вспыхнул пожар
Пожарные ликвидируют возгорание в административном здании в парке Зарядье в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T10:58
2023-05-28T10:58
2023-05-28T11:05
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пожарные ликвидируют возгорание в административном здании в парке Зарядье в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "Произошло возгорание в административном здании по адресу улица Варварка, 6. Пожарные на месте", - сказал собеседник агентства. По его словам, площадь и причина пожара устанавливаются. Предварительно, без пострадавших.
https://ria.ru/20230527/pozhar-1874537796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве в здании в парке Зарядье вспыхнул пожар
В Москве административном здании в парке Зарядье вспыхнул пожар
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пожарные ликвидируют возгорание в административном здании в парке Зарядье в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"Произошло возгорание в административном здании по адресу улица Варварка, 6. Пожарные на месте", - сказал собеседник агентства.
По его словам, площадь и причина пожара устанавливаются. Предварительно, без пострадавших.
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