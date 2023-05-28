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В России за сутки потушили 70 природных пожаров - РИА Новости, 28.05.2023
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08:40 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/pozhar-1874617615.html
В России за сутки потушили 70 природных пожаров
В России за сутки потушили 70 природных пожаров - РИА Новости, 28.05.2023
В России за сутки потушили 70 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 70 природных пожаров на площади свыше 17 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T08:40
2023-05-28T08:40
происшествия
россия
свердловская область
природные пожары в россии
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 70 природных пожаров на площади свыше 17 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 27.05.2023 года в 24 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 70 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 17 252 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 28 мая в России действовал 51 лесной пожар на площади 4 998 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Свердловской области - там действуют 17 пожаров на площади 2 953 гектаров.
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происшествия, россия, свердловская область, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Свердловская область, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 70 природных пожаров

В России за сутки потушили 70 природных пожаров на площади свыше 17 тысяч гектаров

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкДым от пожара в лесном массиве
Дым от пожара в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Дым от пожара в лесном массиве . Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 70 природных пожаров на площади свыше 17 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 27.05.2023 года в 24 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 70 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 17 252 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 28 мая в России действовал 51 лесной пожар на площади 4 998 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Свердловской области - там действуют 17 пожаров на площади 2 953 гектаров.
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ПроисшествияРоссияСвердловская областьПриродные пожары в России
 
 
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