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В Ярославской области потушили пожар в производственном здании - РИА Новости, 28.05.2023
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08:37 28.05.2023 (обновлено: 08:38 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/pozhar-1874617462.html
В Ярославской области потушили пожар в производственном здании
В Ярославской области потушили пожар в производственном здании - РИА Новости, 28.05.2023
В Ярославской области потушили пожар в производственном здании
Пожар в производственном здании в Ярославской области полностью ликвидирован, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T08:37
2023-05-28T08:38
происшествия
ярославская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
рыбинск
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пожар в производственном здании в Ярославской области полностью ликвидирован, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее МЧС сообщало, что кровля горящего производственного здания в ярославском Рыбинске обрушилась на площади 1,5 тысячи квадратных метров. "По состоянию на 08.00 (мск) пожар в Ярославской области полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина устанавливается", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html
ярославская область
россия
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происшествия, ярославская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, рыбинск
Происшествия, Ярославская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Рыбинск
В Ярославской области потушили пожар в производственном здании

В Рыбинске в Ярославской области потушили пожар в производственном здании

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Работа пожарных на месте возгорания. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пожар в производственном здании в Ярославской области полностью ликвидирован, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее МЧС сообщало, что кровля горящего производственного здания в ярославском Рыбинске обрушилась на площади 1,5 тысячи квадратных метров.
"По состоянию на 08.00 (мск) пожар в Ярославской области полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина устанавливается", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияЯрославская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияРыбинск
 
 
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