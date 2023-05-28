https://ria.ru/20230528/pozhar-1874617462.html
В Ярославской области потушили пожар в производственном здании
В Ярославской области потушили пожар в производственном здании - РИА Новости, 28.05.2023
В Ярославской области потушили пожар в производственном здании
Пожар в производственном здании в Ярославской области полностью ликвидирован, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T08:37
2023-05-28T08:37
2023-05-28T08:38
происшествия
ярославская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
рыбинск
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пожар в производственном здании в Ярославской области полностью ликвидирован, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее МЧС сообщало, что кровля горящего производственного здания в ярославском Рыбинске обрушилась на площади 1,5 тысячи квадратных метров. "По состоянию на 08.00 (мск) пожар в Ярославской области полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина устанавливается", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html
ярославская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, рыбинск
Происшествия, Ярославская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Рыбинск
В Ярославской области потушили пожар в производственном здании
В Рыбинске в Ярославской области потушили пожар в производственном здании