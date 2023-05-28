https://ria.ru/20230528/pozdravleniya-1874696695.html

Лидеры зарубежных стран поздравили Эрдогана с победой на выборах

Лидеры зарубежных стран поздравили Эрдогана с победой на выборах - РИА Новости, 28.05.2023

Лидеры зарубежных стран поздравили Эрдогана с победой на выборах

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани одним из первых поздравил действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах. РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T20:29

2023-05-28T20:29

2023-05-28T23:45

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катар

ливия

реджеп тайип эрдоган

шавкат мирзиеев

кемаль кылычдароглу

президентские выборы в турции

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КАИР, 28 мая - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани одним из первых поздравил действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах. "Мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган, поздравляю Вас с победой. Желаю Вам удачи во время нового срока", - написал катарский эмир в Twitter. Также Эрдогана поздравил глава Правительства национального единства Ливии Абдельхамид Дбейба. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также поздравил Эрдогана с победой."Поздравления Реджепу Тайипу Эрдогану с его безоговорочной победой на выборах!", - написал Орбан в Twitter."Поздравления, господин президент!", - добавил венгерский премьер на турецком.Президент Белоруссии Александр Лукашенко тоже поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность президента Турции, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул первого"."Президент Беларуси поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность президента Турции", - говорится в сообщении."Убедительная победа в очень непростой кампании, за которой следили во всем мире, - самый высокий показатель доверия со стороны турецкого народа. Важные социально-политические события в Турции совпали с тяжелыми испытаниями после удара стихии. Но несмотря на этот вызов, удалось сохранить стабильность в обществе, для которого вы делаете все возможное и даже больше", - цитирует канал поздравление Лукашенко в адрес Эрдогана.Президент Белоруссии отметил, что рассчитывает на скорую встречу с турецким коллегой в соответствии с договоренностями, достигнутыми в октябре 2022 года в Астане."Считаю вас достойным, сильным политиком и хорошим другом Беларуси. У нас одинаковые интересы по деэскалации международной обстановки, обеспечению продовольственной безопасности и мирному разрешению споров. Можете на нас всегда рассчитывать. Уверен, что отношения доверия и взаимного уважения, которые сложились между Минском и Анкарой за многие десятилетия, будут и в дальнейшем укрепляться на благо наших стран и народов", - подчеркнул Лукашенко в поздравлении.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил турецкого коллегу Тайипа Эрдогана с убедительной победой на президентских выборах по телефону, сообщила пресс-служба узбекистанского лидера."Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 28 мая в ходе телефонного разговора искренне поздравил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с убедительной, исторической победой на президентских выборах, состоявшихся сегодня", - говорится в сообщении.Мирзиёев подчеркнул, что высокая явка избирателей и результаты второго тура голосования свидетельствуют об убедительной поддержке дружественным турецким народом политики и курса реформ Эрдогана.В ходе беседы были рассмотрены также актуальные вопросы дальнейшего углубления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества, отмечается в сообщении.Условлено о продолжении активных контактов на всех уровнях в целях подготовки повестки дня очередного заседания совета на высшем уровне. Главы государств также обменялись мнениями по вопросам международной политики и регионального взаимодействия, добавили в пресс-службе Мирзиёева.Также Эрдогана поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства."Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану. Алиев поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах", - говорится в сообщении.Президент Сербии Александр Вучич поздравил Тайипа Реджепа Эрдогана с победой на прошедших президентских выборах, назвав Турцию исключительно важным экономическим и внешнеполитическим партнером, передает агентство Танюг со ссылкой на администрацию Вучича."Он (Вучич) отметил, что для Сербии Турция - исключительно важный партнер не только в области экономических и двусторонних отношений, но и на международной политической арене", - цитирует агентство поздравление сербского президента."Надеюсь, что наряду с существующими большими проектами, вместе будем работать над новыми начинаниями, которые ускорят развитие всего региона, сблизят людей и экономики для благополучия наших граждан. Как надежный и серьезный партнер Турции на Западных Балканах, Сербия остается решительно приверженной работе на дальнейшем расширении и укреплении наших отношений, основанных на взаимопонимании и уважении, а также искренних дружеских связях с турецким народом", - указал Вучич, пригласив Эрдогана снова посетить Сербию.Кроме того, Эрдогана поздравил венесуэльский лидер Николас Мадуро."Венесуэла празднует триумф нашего брата и друга Реджепа Тайипа Эрдогана, одержавшего победу на президентских и парламентских выборах в Турции. Мы поздравляем турецкий народ с этой победой и желаем продолжать совместную работу по строительству нового мира. Да здравствует Турция!" - написал Мадуро в своем блоге в Twitter.В коммюнике, которое опубликовал МИД Венесуэлы, правительство назвало прошедшие в Турции выборы демонстрацией гражданского общества и демократии.Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана в Twitter."Перед Францией и Турцией стоят значительные вызовы, которые нам предстоит решить вместе. Возвращение мира в Европу, будущее нашего евроатлантического альянса, Средиземное море. С президентом Эрдоганом, которого я поздравляю с переизбранием, мы продолжим двигаться вперед", - написал Макрон.Владимир Зеленский в поздравлении Эрдоган выразил надежду на дальнейшее укрепление стратегического партнерства."Поздравляю президента Турции Реджепа Эрдогана по случаю победы на президентских выборах. Рассчитываем на дальнейшее укрепление стратегического партнерства на благо других стран, а также усиление взаимодействия для безопасности и стабильности Европы", - написал Зеленский в Twitter.Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси тоже поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах."Официальный представитель канцелярии президента республики сообщил, что президент Абдель Фаттах ас-Сиси отправил послание турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю его победы в президентских выборах и переизбрания президентом Турции на новый срок", - говорится в заявлении канцелярии ас-Сиси.В последнее время наблюдается потепление в отношениях между Каиром и Анкарой. Глава МИД Египта Самех Шукри в конце февраля посетил зону землетрясений в Турции, также президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси выражал соболезнования турецкому коллеге Тайипу Эрдогану в связи с катастрофой. После этого Чавушоглу прибыл в Каир с первым визитом турецкого высокопоставленного лица в Египет после 10-летнего перерыва. В апреле Шукри снова совершил поездку в Турцию.Первая в истории встреча ас-Сиси с Эрдоганом состоялась на открытии чемпионата мира-2022 по футболу в столице Катара Дохе, лидеры пожали друг другу руки. После этого в ноябре канцелярия египетского лидера сообщила, что президенты договорились начать развивать отношения стран.Чавушоглу заявил в 2021 году о начале контактов на дипломатическом уровне с Египтом.Турецко-египетские отношения ухудшились после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси в июле 2013 года и последовавших за этим кровопролитных столкновений. Эрдоган резко осудил действия египетских военных в отношении сторонников свергнутого президента. Турция и Египет в августе 2013 года отозвали своих послов для консультаций, после чего Египет объявил персоной нон грата турецкого посла, а Турция - египетского.Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло боролись нынешний глава республики Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост главы Турции в Twitter."Приветствую Эрдогана в связи с его переизбранием как президента Турции. Желаю ему успехов на посту... Рассчитывайте на Бразилию в мировом сотрудничестве ради мира, борьбы с бедностью", - написал Лула да Силва.С победой на президентских выборах Эрдогана поздравил и президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян.Король Саудовской Аравии отправил Эрдогану поздравительную телеграмму, в которой пожелал Турции дальнейшего развития и процветания и отметил, что страны стремятся укреплять и развивать двусторонние отношения во всех сферах, передает агентство SPA.С победой на президентских выборах Эрдогана поздравил и президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян."Искренние поздравления Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю его переизбрания президентом дружественной Турции. Желаю ему успехов в продолжении ведения страны к дальнейшему развитию и процветанию. Выражаем надежду на укрепление стратегического партнерства и работы ради мира и стабильности в регионе", - написал он в Twitter.

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Наталья Макарова

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