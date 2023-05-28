https://ria.ru/20230528/pogranichniki-1874646127.html

Пограничники иногда не выпускают 17-летних украинцев, пишут СМИ

Пограничники иногда не выпускают 17-летних украинцев, пишут СМИ - РИА Новости, 28.05.2023

Пограничники иногда не выпускают 17-летних украинцев, пишут СМИ

Украинские пограничники иногда не выпускают 17-летних парней за границу, если они не стоят на военном учете, заявила адвокат Кристина Очкур. РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T13:46

2023-05-28T13:46

2023-05-28T13:46

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украина

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Украинские пограничники иногда не выпускают 17-летних парней за границу, если они не стоят на военном учете, заявила адвокат Кристина Очкур. Законопроект по уменьшению предельного возраста пребывания призывников на воинском учете с 27 до 25 лет, который позволит вовлечь больше граждан к военной службе во время мобилизации, зарегистрирован на сайте Верховной рады Украины. Документ был одобрен кабинетом министров. "Украинские пограничники иногда не выпускают 17-летних парней за границу, если они не стоят на военном учете", - приводит слова Очкур издание "Страна.ua". Она напомнила, что по закону 17-летние парни имеют полное право покидать Украину во время военного положения. "Но когда уменьшили обязательный возраст для постановки на военный учет, то теперь парень должен стоять на военном учете, начиная с 16 лет. То есть в тот год, когда ему исполняется 17. Соответственно не только встать на учет, но и получить приписное. Пограничники, пользуясь этой нормой законодательства, могут не выпустить 17-летнего парня, который не стоит на учете", - пояснила адвокат. Ранее Верховная рада продлила до 18 августа военное положение и всеобщую мобилизацию. Как объясняли ранее в минобороны Украины, во время военного положения призыв на срочную военную службу не осуществляется. При его действии, складывает ситуация, когда значительное количество пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть вовлечено в военную службу по призыву во время мобилизации.

https://ria.ru/20230208/uklonenie-1850450669.html

https://ria.ru/20230525/prigovory-1874228043.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина