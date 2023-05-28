Рейтинг@Mail.ru
Путин: погранслужба должна прикрывать рубежи вблизи зоны боевых действий - РИА Новости, 28.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:08 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/pogranichniki-1874598414.html
Путин: погранслужба должна прикрывать рубежи вблизи зоны боевых действий
Путин: погранслужба должна прикрывать рубежи вблизи зоны боевых действий - РИА Новости, 28.05.2023
Путин: погранслужба должна прикрывать рубежи вблизи зоны боевых действий
Пограничная служба России должна обеспечить надежное прикрытие рубежей страны в непосредственной близости от зоны боевых действий и быстрое прохождение военных... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T00:08
2023-05-28T00:08
россия
луганская народная республика
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/41/1548844197_0:229:3171:2013_1920x0_80_0_0_666219eeb483bf0c2f55988cb03b2afe.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пограничная служба России должна обеспечить надежное прикрытие рубежей страны в непосредственной близости от зоны боевых действий и быстрое прохождение военных и гражданских грузов в новые регионы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Отдельная и очень значимая задача - надежное прикрытие рубежей в непосредственной близости от зоны боевых действий. При этом нужно обеспечить быстрое прохождение как военных, так и гражданских транспортных средств и грузов, в том числе продовольствия, гуманитарной помощи, строительных материалов, которые поступают в новые субъекты федерации - в Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области", - сказал Путин в поздравлении с Днем пограничника. Он добавил, что необходимо самое тесное взаимодействие с другими подразделениями ФСБ, Вооруженными силами и Росгвардией, органами власти регионов. "Уверен, уверен в вас, вашем профессионализме и отваге и знаю, что вы сделаете все для того, чтобы рубежи нашей Родины были надежно защищены от любой угрозы. Желаю вам успехов в службе, здоровья и счастья вашим семьям", - отметил Путин.
https://ria.ru/20230528/pogranichniki-1874598283.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/41/1548844197_442:0:3171:2047_1920x0_80_0_0_552c33c94ef116543e9f6426bcf58cc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Путин: погранслужба должна прикрывать рубежи вблизи зоны боевых действий

Путин: погранслужба должна обеспечить надежное прикрытие рубежей у зоны боевых действий

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкРоссийские пограничники
Российские пограничники - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в медиабанк
Российские пограничники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пограничная служба России должна обеспечить надежное прикрытие рубежей страны в непосредственной близости от зоны боевых действий и быстрое прохождение военных и гражданских грузов в новые регионы, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Отдельная и очень значимая задача - надежное прикрытие рубежей в непосредственной близости от зоны боевых действий. При этом нужно обеспечить быстрое прохождение как военных, так и гражданских транспортных средств и грузов, в том числе продовольствия, гуманитарной помощи, строительных материалов, которые поступают в новые субъекты федерации - в Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области", - сказал Путин в поздравлении с Днем пограничника.
Он добавил, что необходимо самое тесное взаимодействие с другими подразделениями ФСБ, Вооруженными силами и Росгвардией, органами власти регионов.
"Уверен, уверен в вас, вашем профессионализме и отваге и знаю, что вы сделаете все для того, чтобы рубежи нашей Родины были надежно защищены от любой угрозы. Желаю вам успехов в службе, здоровья и счастья вашим семьям", - отметил Путин.
Российские пограничники у заграждения - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Путин назвал пограничников потомками поколения, сокрушившего нацизм
00:04
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала