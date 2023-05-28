https://ria.ru/20230528/pogranichniki-1874598414.html
Путин: погранслужба должна прикрывать рубежи вблизи зоны боевых действий
Путин: погранслужба должна прикрывать рубежи вблизи зоны боевых действий - РИА Новости, 28.05.2023
Путин: погранслужба должна прикрывать рубежи вблизи зоны боевых действий
Пограничная служба России должна обеспечить надежное прикрытие рубежей страны в непосредственной близости от зоны боевых действий и быстрое прохождение военных... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T00:08
2023-05-28T00:08
2023-05-28T00:08
россия
луганская народная республика
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/41/1548844197_0:229:3171:2013_1920x0_80_0_0_666219eeb483bf0c2f55988cb03b2afe.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пограничная служба России должна обеспечить надежное прикрытие рубежей страны в непосредственной близости от зоны боевых действий и быстрое прохождение военных и гражданских грузов в новые регионы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Отдельная и очень значимая задача - надежное прикрытие рубежей в непосредственной близости от зоны боевых действий. При этом нужно обеспечить быстрое прохождение как военных, так и гражданских транспортных средств и грузов, в том числе продовольствия, гуманитарной помощи, строительных материалов, которые поступают в новые субъекты федерации - в Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области", - сказал Путин в поздравлении с Днем пограничника. Он добавил, что необходимо самое тесное взаимодействие с другими подразделениями ФСБ, Вооруженными силами и Росгвардией, органами власти регионов. "Уверен, уверен в вас, вашем профессионализме и отваге и знаю, что вы сделаете все для того, чтобы рубежи нашей Родины были надежно защищены от любой угрозы. Желаю вам успехов в службе, здоровья и счастья вашим семьям", - отметил Путин.
https://ria.ru/20230528/pogranichniki-1874598283.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/41/1548844197_442:0:3171:2047_1920x0_80_0_0_552c33c94ef116543e9f6426bcf58cc0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Путин: погранслужба должна прикрывать рубежи вблизи зоны боевых действий
Путин: погранслужба должна обеспечить надежное прикрытие рубежей у зоны боевых действий