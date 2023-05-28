https://ria.ru/20230528/pogranichniki-1874598414.html

Путин: погранслужба должна прикрывать рубежи вблизи зоны боевых действий

Путин: погранслужба должна прикрывать рубежи вблизи зоны боевых действий - РИА Новости, 28.05.2023

Путин: погранслужба должна прикрывать рубежи вблизи зоны боевых действий

Пограничная служба России должна обеспечить надежное прикрытие рубежей страны в непосредственной близости от зоны боевых действий и быстрое прохождение военных... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T00:08

2023-05-28T00:08

2023-05-28T00:08

россия

луганская народная республика

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пограничная служба России должна обеспечить надежное прикрытие рубежей страны в непосредственной близости от зоны боевых действий и быстрое прохождение военных и гражданских грузов в новые регионы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Отдельная и очень значимая задача - надежное прикрытие рубежей в непосредственной близости от зоны боевых действий. При этом нужно обеспечить быстрое прохождение как военных, так и гражданских транспортных средств и грузов, в том числе продовольствия, гуманитарной помощи, строительных материалов, которые поступают в новые субъекты федерации - в Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области", - сказал Путин в поздравлении с Днем пограничника. Он добавил, что необходимо самое тесное взаимодействие с другими подразделениями ФСБ, Вооруженными силами и Росгвардией, органами власти регионов. "Уверен, уверен в вас, вашем профессионализме и отваге и знаю, что вы сделаете все для того, чтобы рубежи нашей Родины были надежно защищены от любой угрозы. Желаю вам успехов в службе, здоровья и счастья вашим семьям", - отметил Путин.

https://ria.ru/20230528/pogranichniki-1874598283.html

россия

луганская народная республика

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россия, луганская народная республика, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)