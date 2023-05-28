https://ria.ru/20230528/pogranichniki-1874598283.html

Путин назвал пограничников потомками поколения, сокрушившего нацизм

Путин назвал пограничников потомками поколения, сокрушившего нацизм - РИА Новости, 28.05.2023

Путин назвал пограничников потомками поколения, сокрушившего нацизм

Российские пограничники - потомки поколения, которое сокрушило нацизм, они и сегодня пресекают диверсии и теракты, честно и достойно выполняя свой долг, заявил... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T00:04

2023-05-28T00:04

2023-05-28T00:05

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские пограничники - потомки поколения, которое сокрушило нацизм, они и сегодня пресекают диверсии и теракты, честно и достойно выполняя свой долг, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вы - потомки и наследники поколения победителей, сокрушившего нацизм, сегодня честно и достойно исполняете свой долг, решаете важнейшие, сложные задачи по защите государственной границы, осуществляете пограничный контроль и охрану морских ресурсов, вносите весомый вклад в реализацию международных интеграционных проектов и развития приграничного сотрудничества, ведете борьбу с транснациональной преступностью и контрабандой, пресекаете диверсии и террористические акты", - сказал Путин в поздравлении с Днем пограничника. Он добавил, что служба по защите рубежей страны во все времена была ответственной и почетной, и в основе этого профессионального праздника лежат многовековые героические традиции мужества и доблести, благородной преданности Отечеству и своему народу. "Пограничники всегда твердо стояли на страже государственных интересов. И если на нашу землю нападал враг, первыми отражали натиск, решительно вступали в бой, как это было в июне 1941 года. Мы никогда не забудем об этом беспримерном подвиге, обо всех героях Великой Отечественной войны", - подчеркнул президент. Он поздравил сотрудников и ветеранов пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником.

https://ria.ru/20230527/rossiya-1874587383.html

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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность