Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал пограничников потомками поколения, сокрушившего нацизм - РИА Новости, 28.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:04 28.05.2023 (обновлено: 00:05 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/pogranichniki-1874598283.html
Путин назвал пограничников потомками поколения, сокрушившего нацизм
Путин назвал пограничников потомками поколения, сокрушившего нацизм - РИА Новости, 28.05.2023
Путин назвал пограничников потомками поколения, сокрушившего нацизм
Российские пограничники - потомки поколения, которое сокрушило нацизм, они и сегодня пресекают диверсии и теракты, честно и достойно выполняя свой долг, заявил... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T00:04
2023-05-28T00:05
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577509658_0:119:3061:1841_1920x0_80_0_0_6dc2a51fc89045f431cd6f70f858d69b.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские пограничники - потомки поколения, которое сокрушило нацизм, они и сегодня пресекают диверсии и теракты, честно и достойно выполняя свой долг, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вы - потомки и наследники поколения победителей, сокрушившего нацизм, сегодня честно и достойно исполняете свой долг, решаете важнейшие, сложные задачи по защите государственной границы, осуществляете пограничный контроль и охрану морских ресурсов, вносите весомый вклад в реализацию международных интеграционных проектов и развития приграничного сотрудничества, ведете борьбу с транснациональной преступностью и контрабандой, пресекаете диверсии и террористические акты", - сказал Путин в поздравлении с Днем пограничника. Он добавил, что служба по защите рубежей страны во все времена была ответственной и почетной, и в основе этого профессионального праздника лежат многовековые героические традиции мужества и доблести, благородной преданности Отечеству и своему народу. "Пограничники всегда твердо стояли на страже государственных интересов. И если на нашу землю нападал враг, первыми отражали натиск, решительно вступали в бой, как это было в июне 1941 года. Мы никогда не забудем об этом беспримерном подвиге, обо всех героях Великой Отечественной войны", - подчеркнул президент. Он поздравил сотрудников и ветеранов пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником.
https://ria.ru/20230527/rossiya-1874587383.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577509658_466:204:2924:2048_1920x0_80_0_0_12eb6f512f0e3bf287597b3ab25c585e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Путин назвал пограничников потомками поколения, сокрушившего нацизм

Президент России Путин: пограничники являются потомки поколения, которое сокрушило нацизм

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкРоссийские пограничники у заграждения
Российские пограничники у заграждения - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в медиабанк
Российские пограничники у заграждения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские пограничники - потомки поколения, которое сокрушило нацизм, они и сегодня пресекают диверсии и теракты, честно и достойно выполняя свой долг, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Вы - потомки и наследники поколения победителей, сокрушившего нацизм, сегодня честно и достойно исполняете свой долг, решаете важнейшие, сложные задачи по защите государственной границы, осуществляете пограничный контроль и охрану морских ресурсов, вносите весомый вклад в реализацию международных интеграционных проектов и развития приграничного сотрудничества, ведете борьбу с транснациональной преступностью и контрабандой, пресекаете диверсии и террористические акты", - сказал Путин в поздравлении с Днем пограничника.
Он добавил, что служба по защите рубежей страны во все времена была ответственной и почетной, и в основе этого профессионального праздника лежат многовековые героические традиции мужества и доблести, благородной преданности Отечеству и своему народу.
"Пограничники всегда твердо стояли на страже государственных интересов. И если на нашу землю нападал враг, первыми отражали натиск, решительно вступали в бой, как это было в июне 1941 года. Мы никогда не забудем об этом беспримерном подвиге, обо всех героях Великой Отечественной войны", - подчеркнул президент.
Он поздравил сотрудников и ветеранов пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником.
Путин: Россия борется за право быть самой собой - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
Путин заявил, что для России наступило время самоопределения
Вчера, 21:36
 
РоссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала