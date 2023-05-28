https://ria.ru/20230528/pogranichniki-1874598283.html
Путин назвал пограничников потомками поколения, сокрушившего нацизм
Путин назвал пограничников потомками поколения, сокрушившего нацизм - РИА Новости, 28.05.2023
Путин назвал пограничников потомками поколения, сокрушившего нацизм
Российские пограничники - потомки поколения, которое сокрушило нацизм, они и сегодня пресекают диверсии и теракты, честно и достойно выполняя свой долг, заявил... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T00:04
2023-05-28T00:04
2023-05-28T00:05
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские пограничники - потомки поколения, которое сокрушило нацизм, они и сегодня пресекают диверсии и теракты, честно и достойно выполняя свой долг, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вы - потомки и наследники поколения победителей, сокрушившего нацизм, сегодня честно и достойно исполняете свой долг, решаете важнейшие, сложные задачи по защите государственной границы, осуществляете пограничный контроль и охрану морских ресурсов, вносите весомый вклад в реализацию международных интеграционных проектов и развития приграничного сотрудничества, ведете борьбу с транснациональной преступностью и контрабандой, пресекаете диверсии и террористические акты", - сказал Путин в поздравлении с Днем пограничника. Он добавил, что служба по защите рубежей страны во все времена была ответственной и почетной, и в основе этого профессионального праздника лежат многовековые героические традиции мужества и доблести, благородной преданности Отечеству и своему народу. "Пограничники всегда твердо стояли на страже государственных интересов. И если на нашу землю нападал враг, первыми отражали натиск, решительно вступали в бой, как это было в июне 1941 года. Мы никогда не забудем об этом беспримерном подвиге, обо всех героях Великой Отечественной войны", - подчеркнул президент. Он поздравил сотрудников и ветеранов пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником.
https://ria.ru/20230527/rossiya-1874587383.html
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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Путин назвал пограничников потомками поколения, сокрушившего нацизм
Президент России Путин: пограничники являются потомки поколения, которое сокрушило нацизм
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские пограничники - потомки поколения, которое сокрушило нацизм, они и сегодня пресекают диверсии и теракты, честно и достойно выполняя свой долг, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Вы - потомки и наследники поколения победителей, сокрушившего нацизм, сегодня честно и достойно исполняете свой долг, решаете важнейшие, сложные задачи по защите государственной границы, осуществляете пограничный контроль и охрану морских ресурсов, вносите весомый вклад в реализацию международных интеграционных проектов и развития приграничного сотрудничества, ведете борьбу с транснациональной преступностью и контрабандой, пресекаете диверсии и террористические акты", - сказал Путин в поздравлении с Днем пограничника.
Он добавил, что служба по защите рубежей страны во все времена была ответственной и почетной, и в основе этого профессионального праздника лежат многовековые героические традиции мужества и доблести, благородной преданности Отечеству и своему народу.
"Пограничники всегда твердо стояли на страже государственных интересов. И если на нашу землю нападал враг, первыми отражали натиск, решительно вступали в бой, как это было в июне 1941 года. Мы никогда не забудем об этом беспримерном подвиге, обо всех героях Великой Отечественной войны", - подчеркнул президент.
Он поздравил сотрудников и ветеранов пограничной службы ФСБ
России с профессиональным праздником.
Путин заявил, что для России наступило время самоопределения