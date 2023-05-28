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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 28.05.2023
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09:44 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/pogoda-1874623144.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 28.05.2023
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T09:44
2023-05-28T09:44
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В воскресенье погода обусловится тыловой частью циклона, поэтому будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, порывистый. В Москве плюс 15-17 градусов, по Московской области плюс 13-18 градусов, что на несколько градусов холоднее, чем должно быть по климатической норме", - сказал Тишковец. Синоптик добавил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 миллиметров ртутного столба.
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москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

В Москве в воскресенье ожидают дождь и до 17 градусов тепла

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖенщина под зонтом во время дождя в Москве
Женщина под зонтом во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Женщина под зонтом во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В воскресенье погода обусловится тыловой частью циклона, поэтому будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, порывистый. В Москве плюс 15-17 градусов, по Московской области плюс 13-18 градусов, что на несколько градусов холоднее, чем должно быть по климатической норме", - сказал Тишковец.
Синоптик добавил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 миллиметров ртутного столба.
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