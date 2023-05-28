https://ria.ru/20230528/pogibshie-1874695099.html

Умер еще один мужчина, пострадавший при обстреле Алмазной в ЛНР

Умер еще один мужчина, пострадавший при обстреле Алмазной в ЛНР - РИА Новости, 28.05.2023

Умер еще один мужчина, пострадавший при обстреле Алмазной в ЛНР

Число погибших при обстреле Луганской Народной Республики увеличилось до трех, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко. РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T20:13

2023-05-28T20:13

2023-05-28T20:13

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Число погибших при обстреле Луганской Народной Республики увеличилось до трех, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко. Ранее в администрации города Стаханов в ЛНР сообщили, что мирная жительница погибла в результате обстрела населенного пункта Алмазная со стороны украинских войск, ранены еще девять человек, в том числе десятилетний ребенок. Позже врио главы ЛНР Пасечник сообщил, что в больнице скончался мужчина. "К сожалению, скончался еще один мужчина 1949 года, получивший тяжёлые ранения при обстреле Алмазной", - сообщила Пащенко в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230528/rebenok-1874690256.html

луганская народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины