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Умер еще один мужчина, пострадавший при обстреле Алмазной в ЛНР - РИА Новости, 28.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:13 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/pogibshie-1874695099.html
Умер еще один мужчина, пострадавший при обстреле Алмазной в ЛНР
Умер еще один мужчина, пострадавший при обстреле Алмазной в ЛНР - РИА Новости, 28.05.2023
Умер еще один мужчина, пострадавший при обстреле Алмазной в ЛНР
Число погибших при обстреле Луганской Народной Республики увеличилось до трех, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T20:13
2023-05-28T20:13
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Число погибших при обстреле Луганской Народной Республики увеличилось до трех, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко. Ранее в администрации города Стаханов в ЛНР сообщили, что мирная жительница погибла в результате обстрела населенного пункта Алмазная со стороны украинских войск, ранены еще девять человек, в том числе десятилетний ребенок. Позже врио главы ЛНР Пасечник сообщил, что в больнице скончался мужчина. "К сожалению, скончался еще один мужчина 1949 года, получивший тяжёлые ранения при обстреле Алмазной", - сообщила Пащенко в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230528/rebenok-1874690256.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Умер еще один мужчина, пострадавший при обстреле Алмазной в ЛНР

Минздрав ЛНР: число погибших при обстреле ЛНР возросло до трех, умер еще один мужчина

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Число погибших при обстреле Луганской Народной Республики увеличилось до трех, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.
Ранее в администрации города Стаханов в ЛНР сообщили, что мирная жительница погибла в результате обстрела населенного пункта Алмазная со стороны украинских войск, ранены еще девять человек, в том числе десятилетний ребенок. Позже врио главы ЛНР Пасечник сообщил, что в больнице скончался мужчина.
«
"К сожалению, скончался еще один мужчина 1949 года, получивший тяжёлые ранения при обстреле Алмазной", - сообщила Пащенко в своем телеграм-канале.
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