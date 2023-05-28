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Умер еще один мужчина, пострадавший при обстреле Алмазной в ЛНР
Умер еще один мужчина, пострадавший при обстреле Алмазной в ЛНР - РИА Новости, 28.05.2023
Умер еще один мужчина, пострадавший при обстреле Алмазной в ЛНР
Число погибших при обстреле Луганской Народной Республики увеличилось до трех, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T20:13
2023-05-28T20:13
2023-05-28T20:13
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Число погибших при обстреле Луганской Народной Республики увеличилось до трех, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко. Ранее в администрации города Стаханов в ЛНР сообщили, что мирная жительница погибла в результате обстрела населенного пункта Алмазная со стороны украинских войск, ранены еще девять человек, в том числе десятилетний ребенок. Позже врио главы ЛНР Пасечник сообщил, что в больнице скончался мужчина. "К сожалению, скончался еще один мужчина 1949 года, получивший тяжёлые ранения при обстреле Алмазной", - сообщила Пащенко в своем телеграм-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Умер еще один мужчина, пострадавший при обстреле Алмазной в ЛНР
Минздрав ЛНР: число погибших при обстреле ЛНР возросло до трех, умер еще один мужчина