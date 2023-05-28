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"Стоили очень дорого". Россия лишила Украину важного оружия - РИА Новости, 28.05.2023
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18:14 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/oruzhie-1874678060.html
"Стоили очень дорого". Россия лишила Украину важного оружия
"Стоили очень дорого". Россия лишила Украину важного оружия - РИА Новости, 28.05.2023
"Стоили очень дорого". Россия лишила Украину важного оружия
Россия ликвидировала весь украинский флот БПЛА Bayraktar TB2, лишив ВСУ важного стратегического ударного средства, пишет Business Insider. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T18:14
2023-05-28T18:14
политика
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Россия ликвидировала весь украинский флот БПЛА Bayraktar TB2, лишив ВСУ важного стратегического ударного средства, пишет Business Insider.Как отметил аналитик Сэмюэль Бендетт, такие дроны хорошо работают в условиях, когда у противника нет сложной системы противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы. Россия очень быстро начала применять свои РЭБ и сбила много украинских БПЛА, говорится в статье.В прошлом году Киев сообщил, что с февраля 2022 года получил 50 беспилотников TB2, но к концу года они практически исчезли с поля боя. Теперь ВСУ используют оставшиеся машины турецкого производства для наблюдения и разведывательных полетов, не применяя их в реальных сражениях, уточнил Бендетт.По информации издания, Россия находится на переднем крае войны с беспилотниками, и, по оценкам экспертов, уничтожает в месяц до десяти тысяч западных летательных аппаратов такого типа, переданных украинской стороне.
https://ria.ru/20230528/vsu-1874664955.html
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политика, россия, украина, вооруженные силы украины
Политика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
"Стоили очень дорого". Россия лишила Украину важного оружия

BI: Россия полностью уничтожила украинский флот БПЛА Bayraktar, лишив Киев преимущества

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Россия ликвидировала весь украинский флот БПЛА Bayraktar TB2, лишив ВСУ важного стратегического ударного средства, пишет Business Insider.
Как отметил аналитик Сэмюэль Бендетт, такие дроны хорошо работают в условиях, когда у противника нет сложной системы противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы. Россия очень быстро начала применять свои РЭБ и сбила много украинских БПЛА, говорится в статье.
В прошлом году Киев сообщил, что с февраля 2022 года получил 50 беспилотников TB2, но к концу года они практически исчезли с поля боя. Теперь ВСУ используют оставшиеся машины турецкого производства для наблюдения и разведывательных полетов, не применяя их в реальных сражениях, уточнил Бендетт.
По информации издания, Россия находится на переднем крае войны с беспилотниками, и, по оценкам экспертов, уничтожает в месяц до десяти тысяч западных летательных аппаратов такого типа, переданных украинской стороне.
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