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Московские школьники взяли золотые медали на Азиатской физической олимпиаде
Московские школьники взяли золотые медали на Азиатской физической олимпиаде - РИА Новости, 28.05.2023
Московские школьники взяли золотые медали на Азиатской физической олимпиаде
Золотые медали завоевали московские школьники на XXIII Азиатской физической олимпиаде в Монголии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T15:14
2023-05-28T15:14
2023-05-28T15:14
общество
монголия
москва
сергей собянин
московский физико-технический институт
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
курчатовский институт
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Золотые медали завоевали московские школьники на XXIII Азиатской физической олимпиаде в Монголии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Московские школьники завоевали золотые медали на XXIII Азиатской физической олимпиаде в Монголии. За призовые места боролись команды более чем из 25 стран", - написал Собянин в своем телеграм-канале. Он отметил, что победителями стали Вячеслав Бобков из школы №1589 и Егор Потапов из школы Центра педагогического мастерства. Всего на счету столичной сборной восемь наград. Мэр Москвы поздравил ребят с успехом и пожелал новых побед. Собянин уточнил, что впереди - международная физическая олимпиада. Собянин отметил, что к соревнованиям московская команда готовилась на учебно-тренировочных сборах, организованных Московским физико-техническим институтом. Город помогает школьникам, серьёзно увлекающимся физикой, получать уникальные знания. "Запустили проект "Инженерный класс в московской школе". В рамках него сотрудничаем с Национальным исследовательским ядерным университетом "МИФИ", Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт", корпорацией "Росатом" и ещё более 20 вузами и научными организациями", - добавил мэр Москвы.
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общество, монголия, москва, сергей собянин, московский физико-технический институт, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", курчатовский институт
Общество, Монголия, Москва, Сергей Собянин, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Курчатовский институт
Московские школьники взяли золотые медали на Азиатской физической олимпиаде
Московские школьники взяли золотые медали на Азиатской физической олимпиаде в Монголии