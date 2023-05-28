https://ria.ru/20230528/obstrely-1874627627.html

Украинские войска выпустили за ночь 28 снарядов по Херсонской области

Украинские войска выпустили за ночь 28 снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 28.05.2023

Украинские войска выпустили за ночь 28 снарядов по Херсонской области

Украинские войска на протяжении ночи продолжали наносить артиллерийские удары по городам левобережья Днепра в Херсонской области и окрестным селам, выпустив по... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T10:17

2023-05-28T10:17

2023-05-28T10:17

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 28 мая – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи продолжали наносить артиллерийские удары по городам левобережья Днепра в Херсонской области и окрестным селам, выпустив по ним 28 снарядов, сообщил в воскресенье журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Коханы, Васильевка, выпустив в общей сложности 28 снарядов из ствольной артиллерии", - сказал он. Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по гражданской инфраструктуре городов левобережья Днепра в Херсонской области, выпуская в течение суток около 100 снарядов. В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти со своей стороны организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, украинские войска удерживают правый берег, включая областной центр - город Херсон.

https://ria.ru/20230526/kherson-1874358910.html

https://ria.ru/20230524/obstrel-1873831943.html

херсонская область

днепр (город)

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область , днепр (город), херсон