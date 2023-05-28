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Украинские войска выпустили за ночь 28 снарядов по Херсонской области
Украинские войска выпустили за ночь 28 снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 28.05.2023
Украинские войска выпустили за ночь 28 снарядов по Херсонской области
Украинские войска на протяжении ночи продолжали наносить артиллерийские удары по городам левобережья Днепра в Херсонской области и окрестным селам, выпустив по... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T10:17
2023-05-28T10:17
2023-05-28T10:17
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 28 мая – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи продолжали наносить артиллерийские удары по городам левобережья Днепра в Херсонской области и окрестным селам, выпустив по ним 28 снарядов, сообщил в воскресенье журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Коханы, Васильевка, выпустив в общей сложности 28 снарядов из ствольной артиллерии", - сказал он. Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по гражданской инфраструктуре городов левобережья Днепра в Херсонской области, выпуская в течение суток около 100 снарядов. В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти со своей стороны организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, украинские войска удерживают правый берег, включая областной центр - город Херсон.
https://ria.ru/20230526/kherson-1874358910.html
https://ria.ru/20230524/obstrel-1873831943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , днепр (город), херсон
В мире, Херсонская область , Днепр (город), Херсон
Украинские войска выпустили за ночь 28 снарядов по Херсонской области
Украинские войска выпустили за ночь 28 снарядов по городам и селам Херсонской области
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 28 мая – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи продолжали наносить артиллерийские удары по городам левобережья Днепра в Херсонской области и окрестным селам, выпустив по ним 28 снарядов, сообщил в воскресенье журналистам представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка
, Каховка
, Коханы, Васильевка, выпустив в общей сложности 28 снарядов из ствольной артиллерии", - сказал он.
На Херсонском направлении уничтожили до 30 украинских военных
Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по гражданской инфраструктуре городов левобережья Днепра в Херсонской области, выпуская в течение суток около 100 снарядов.
В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона
и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти со своей стороны организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.
Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, украинские войска удерживают правый берег, включая областной центр - город Херсон.
ВСУ выпустили 84 снаряда по Херсонской области