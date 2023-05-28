Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:02 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/obstrely-1874601522.html
Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.05.2023
Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 29 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 149 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T01:02
2023-05-28T01:02
специальная военная операция на украине
украина
сцкк
волноваха
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872400488_0:190:3154:1964_1920x0_80_0_0_d181cf66030499c1b5179a5e513399e1.jpg
ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 29 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 149 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 29 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - семь обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском - пять обстрелов из РСЗО", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Уточняется, что противник выпустил 149 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Благодатное, Володарское и Волноваха. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении мужчины и гибели женщины в Волновахе. В предыдущие сутки со стороны украинских войск был зафиксирован 41 обстрел.
https://ria.ru/20230528/trevoga-1874601391.html
украина
волноваха
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872400488_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_a23582dc462a5aaebd91442f237d2b6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сцкк, волноваха, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, СЦКК, Волноваха, Донецкая Народная Республика
Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 149 боеприпасов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкМагазин в Куйбышевском районе Донецка, разрушенный в результате обстрела ВСУ
Магазин в Куйбышевском районе Донецка, разрушенный в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Магазин в Куйбышевском районе Донецка, разрушенный в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 29 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 149 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о 29 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - семь обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском - пять обстрелов из РСЗО", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Уточняется, что противник выпустил 149 единиц различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Благодатное, Володарское и Волноваха.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении мужчины и гибели женщины в Волновахе.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск был зафиксирован 41 обстрел.
Люди на станции метро в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу
01:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСЦККВолновахаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала