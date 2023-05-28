https://ria.ru/20230528/obstrely-1874601522.html

Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.05.2023

Украинские войска за сутки 29 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 29 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 149 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T01:02

2023-05-28T01:02

2023-05-28T01:02

специальная военная операция на украине

украина

сцкк

волноваха

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 29 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 149 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 29 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - семь обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском - пять обстрелов из РСЗО", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Уточняется, что противник выпустил 149 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Благодатное, Володарское и Волноваха. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении мужчины и гибели женщины в Волновахе. В предыдущие сутки со стороны украинских войск был зафиксирован 41 обстрел.

https://ria.ru/20230528/trevoga-1874601391.html

украина

волноваха

донецкая народная республика

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украина, сцкк, волноваха, донецкая народная республика