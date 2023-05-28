https://ria.ru/20230528/obstrel-1874666976.html
При обстреле Новой Таволжанки на Белгородчине повреждены газопровод и ЛЭП
При обстреле Новой Таволжанки на Белгородчине повреждены газопровод и ЛЭП - РИА Новости, 28.05.2023
При обстреле Новой Таволжанки на Белгородчине повреждены газопровод и ЛЭП
Газопровод, линии электропередачи и четыре жилых дома повреждены в селе Новая Таволжанка Белгородской области в результате обстрела со стороны Украины, сообщил... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T16:35
2023-05-28T16:35
2023-05-28T16:36
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Газопровод, линии электропередачи и четыре жилых дома повреждены в селе Новая Таволжанка Белгородской области в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Под обстрелом село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Осколками снарядов в четырех частных жилых домовладениях повреждены фасады, окна, заборы и хозпостройки. Есть повреждение газопровода и линии электропередачи. Аварийные службы работают на месте", — сообщил Гладков в своём телеграм-канале.Губернатор добавил, что противник нанёс удар по селу, в том числе, с помощью беспилотника. Он врезался, в автомобиль и повредил его. Инцидент обошелся без пострадавших. Новая Таволжанка находится в Шебекинском округе, который регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Суббота, 27 мая, по словам губернатора Гладкова, стала "самым тяжелым днём для округа" — в результате обстрела погиб один человек, ещё трое, в том числе два подростка, получили ранения.
https://ria.ru/20230528/ranenie-1874662291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков
При обстреле Новой Таволжанки на Белгородчине повреждены газопровод и ЛЭП
В результате обстрела села Новая Таволжанка на Белгородчине повреждены газопровод и ЛЭП