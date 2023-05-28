https://ria.ru/20230528/obstrel-1874666976.html

При обстреле Новой Таволжанки на Белгородчине повреждены газопровод и ЛЭП

При обстреле Новой Таволжанки на Белгородчине повреждены газопровод и ЛЭП - РИА Новости, 28.05.2023

При обстреле Новой Таволжанки на Белгородчине повреждены газопровод и ЛЭП

Газопровод, линии электропередачи и четыре жилых дома повреждены в селе Новая Таволжанка Белгородской области в результате обстрела со стороны Украины, сообщил... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T16:35

2023-05-28T16:35

2023-05-28T16:36

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

украина

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Газопровод, линии электропередачи и четыре жилых дома повреждены в селе Новая Таволжанка Белгородской области в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Под обстрелом село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Осколками снарядов в четырех частных жилых домовладениях повреждены фасады, окна, заборы и хозпостройки. Есть повреждение газопровода и линии электропередачи. Аварийные службы работают на месте", — сообщил Гладков в своём телеграм-канале.Губернатор добавил, что противник нанёс удар по селу, в том числе, с помощью беспилотника. Он врезался, в автомобиль и повредил его. Инцидент обошелся без пострадавших. Новая Таволжанка находится в Шебекинском округе, который регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Суббота, 27 мая, по словам губернатора Гладкова, стала "самым тяжелым днём для округа" — в результате обстрела погиб один человек, ещё трое, в том числе два подростка, получили ранения.

https://ria.ru/20230528/ranenie-1874662291.html

белгородская область

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков