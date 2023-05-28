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Наушники спасли жизнь резервисту эстонской армии, пишут СМИ - РИА Новости, 28.05.2023
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20:04 28.05.2023 (обновлено: 23:00 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/naushniki-1874694069.html
Наушники спасли жизнь резервисту эстонской армии, пишут СМИ
Наушники спасли жизнь резервисту эстонской армии, пишут СМИ - РИА Новости, 28.05.2023
Наушники спасли жизнь резервисту эстонской армии, пишут СМИ
Армейские шумоподавляющие наушники спасли жизнь резервисту эстонских Сил обороны на учениях "Весенний шторм", в которых участвовали военные ряда стран НАТО,... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T20:04
2023-05-28T23:00
эстония
в мире
нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 мая — РИА Новости. Армейские шумоподавляющие наушники спасли жизнь резервисту эстонских Сил обороны на учениях "Весенний шторм", в которых участвовали военные ряда стран НАТО, сообщил в воскресенье портал Delfi.&quot;Инцидент произошел во время боевых стрельб в ходе учений &quot;Весенний шторм&quot;. Резервисту Калевского пехотного батальона в голову попала случайная пуля, но благодаря тому, что на нем были армейские шумоподавляющие наушники, пуля срикошетила от них, задев затылок и шею. Пострадавший был доставлен в больницу&quot;, — говорится в сообщении.По словам очевидцев, получивший ранение резервист выполнял на учениях стрельбы из противотанкового гранатомета, поэтому использовал специальные шумоподавляющие наушники. Начальник пресс-службы Сил обороны майор Таави Каротамм признал, что в ходе учений произошел инцидент, когда один из резервистов получил ранение в область затылка. &quot;Военному оказали первую помощь и отправили на медосмотр в больницу. Боец смог в тот же день вернуться в свою часть. Силы обороны желают ему скорейшего восстановления. Для выяснения причин инцидента начато расследование&quot;, — сказал Каротамм порталу Delfi.Масштабные учения "Весенний шторм", в которых приняли участие более 14 тысяч военнослужащих из ряда стран НАТО, проходили в Эстонии с 15 по 26 мая. Это крупнейшие учения эстонских Сил обороны, целью которых является боевая подготовка различных подразделений эстонской армии и взаимодействие с военнослужащими союзников по НАТО.
https://ria.ru/20230525/tank-1874176573.html
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эстония, в мире, нато
Эстония, В мире, НАТО
Наушники спасли жизнь резервисту эстонской армии, пишут СМИ

Delfi: наушники спасли жизнь резервисту эстонских Сил обороны на учениях "Весенний шторм"

CC BY 2.0 / NATO / Exercise SIILСолдат эстонской армии во время учений
Солдат эстонской армии во время учений - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
CC BY 2.0 / NATO / Exercise SIIL
Солдат эстонской армии во время учений. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 мая — РИА Новости. Армейские шумоподавляющие наушники спасли жизнь резервисту эстонских Сил обороны на учениях "Весенний шторм", в которых участвовали военные ряда стран НАТО, сообщил в воскресенье портал Delfi.
«

"Инцидент произошел во время боевых стрельб в ходе учений "Весенний шторм". Резервисту Калевского пехотного батальона в голову попала случайная пуля, но благодаря тому, что на нем были армейские шумоподавляющие наушники, пуля срикошетила от них, задев затылок и шею. Пострадавший был доставлен в больницу", — говорится в сообщении.

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По словам очевидцев, получивший ранение резервист выполнял на учениях стрельбы из противотанкового гранатомета, поэтому использовал специальные шумоподавляющие наушники.
Начальник пресс-службы Сил обороны майор Таави Каротамм признал, что в ходе учений произошел инцидент, когда один из резервистов получил ранение в область затылка.
«

"Военному оказали первую помощь и отправили на медосмотр в больницу. Боец смог в тот же день вернуться в свою часть. Силы обороны желают ему скорейшего восстановления. Для выяснения причин инцидента начато расследование", — сказал Каротамм порталу Delfi.

Масштабные учения "Весенний шторм", в которых приняли участие более 14 тысяч военнослужащих из ряда стран НАТО, проходили в Эстонии с 15 по 26 мая. Это крупнейшие учения эстонских Сил обороны, целью которых является боевая подготовка различных подразделений эстонской армии и взаимодействие с военнослужащими союзников по НАТО.
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