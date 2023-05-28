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Наушники спасли жизнь резервисту эстонской армии, пишут СМИ
Наушники спасли жизнь резервисту эстонской армии, пишут СМИ - РИА Новости, 28.05.2023
Наушники спасли жизнь резервисту эстонской армии, пишут СМИ
Армейские шумоподавляющие наушники спасли жизнь резервисту эстонских Сил обороны на учениях "Весенний шторм", в которых участвовали военные ряда стран НАТО,... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T20:04
2023-05-28T20:04
2023-05-28T23:00
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 мая — РИА Новости. Армейские шумоподавляющие наушники спасли жизнь резервисту эстонских Сил обороны на учениях "Весенний шторм", в которых участвовали военные ряда стран НАТО, сообщил в воскресенье портал Delfi."Инцидент произошел во время боевых стрельб в ходе учений "Весенний шторм". Резервисту Калевского пехотного батальона в голову попала случайная пуля, но благодаря тому, что на нем были армейские шумоподавляющие наушники, пуля срикошетила от них, задев затылок и шею. Пострадавший был доставлен в больницу", — говорится в сообщении.По словам очевидцев, получивший ранение резервист выполнял на учениях стрельбы из противотанкового гранатомета, поэтому использовал специальные шумоподавляющие наушники. Начальник пресс-службы Сил обороны майор Таави Каротамм признал, что в ходе учений произошел инцидент, когда один из резервистов получил ранение в область затылка. "Военному оказали первую помощь и отправили на медосмотр в больницу. Боец смог в тот же день вернуться в свою часть. Силы обороны желают ему скорейшего восстановления. Для выяснения причин инцидента начато расследование", — сказал Каротамм порталу Delfi.Масштабные учения "Весенний шторм", в которых приняли участие более 14 тысяч военнослужащих из ряда стран НАТО, проходили в Эстонии с 15 по 26 мая. Это крупнейшие учения эстонских Сил обороны, целью которых является боевая подготовка различных подразделений эстонской армии и взаимодействие с военнослужащими союзников по НАТО.
https://ria.ru/20230525/tank-1874176573.html
https://ria.ru/20230507/estoniya-1870339796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, в мире, нато
Наушники спасли жизнь резервисту эстонской армии, пишут СМИ
Delfi: наушники спасли жизнь резервисту эстонских Сил обороны на учениях "Весенний шторм"