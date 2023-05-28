Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников под Харьковом - РИА Новости, 28.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:03 28.05.2023 (обновлено: 15:00 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/naemniki-1874647496.html
ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников под Харьковом
ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников под Харьковом - РИА Новости, 28.05.2023
ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников под Харьковом
Российские авиация и артиллерия нанесли удар по пункту временного расположения иностранных наемников в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T14:03
2023-05-28T15:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
харьковская область
запорожская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797481628_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2b44159c9fc771e5256d8570a91a1e82.jpg
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российские авиация и артиллерия нанесли удар по пункту временного расположения иностранных наемников в Харьковской области, сообщили в Минобороны."В районе города Богодухов Харьковской области поражен пункт временной дислокации иностранных наемников", — говорится в сводке.Кроме того, благодаря активным действиям группировки войск "Запад" на Купянском направлении удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ возле Першотравневого, Тимковки и Двуречной в Харьковской области, а также Новоселовского и Стельмаховки в ЛНР. В районах Лимана Первого и Берестового в Харьковской области российские подразделения пресекли действия двух групп украинских диверсантов.Потери противника составили:Помимо этого, возле населенных пунктов Зализный Мост в Черниговской области и Жовтневое в Харьковской области удалось уничтожить склады боеприпасов 119-й бригады территориальной обороны и "иностранного легиона".Краснолиманское направлениеАвиация и артиллерия группировки войск "Центр" нанесла поражение украинским подразделениям в районах сел Торское и Терны в ДНР, Невское и Червоная Диброва в ЛНР, а также Серебрянского лесничества.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии продолжила активно действовать на Донецком направлении.Потери противника составили:Кроме того, возле Георгиевки и Краматорска российские подразделения уничтожили склады боеприпасов и вооружения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а также оперативно-тактической группы "Лиман".Южнодонецкое и Запорожское направленияГруппировка войск "Восток" усилиями авиации и артиллерии нанесла поражение украинским солдатам в районах Новоандреевки, Новоданиловки и Червоного в Запорожской области, а также Водяного в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Помимо этого, возле Новоуспеновского в Запорожской области российские подразделения уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США. В районе Степового удалось ликвидировать склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Также возле населенных пунктов Торецк в ДНР и Новоандреевка в Запорожской области российские войска поразили командно-наблюдательные пункты подразделений 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ.Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация и артиллерия поразили 89 подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 156 районах.
https://ria.ru/20230528/berestovoe-1874648436.html
https://ria.ru/20230528/bezumie-1874646385.html
https://ria.ru/20230526/nato-1874213852.html
https://ria.ru/20230528/zelenskiy-1874561116.html
харьковская область
запорожская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797481628_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5442e6d576ea366fa0e4ccca49253405.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, харьковская область, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников под Харьковом

Минобороны: ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников под Харьковом

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 ВКС России, задействованный в зоне специальной военной операции
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России, задействованный в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России, задействованный в зоне специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российские авиация и артиллерия нанесли удар по пункту временного расположения иностранных наемников в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
«
"В районе города Богодухов Харьковской области поражен пункт временной дислокации иностранных наемников", — говорится в сводке.
Кроме того, благодаря активным действиям группировки войск "Запад" на Купянском направлении удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ возле Першотравневого, Тимковки и Двуречной в Харьковской области, а также Новоселовского и Стельмаховки в ЛНР. В районах Лимана Первого и Берестового в Харьковской области российские подразделения пресекли действия двух групп украинских диверсантов.
Потери противника составили:
  • свыше 30 военнослужащих;
  • бронеавтомобиль;
  • два пикапа.
Помимо этого, возле населенных пунктов Зализный Мост в Черниговской области и Жовтневое в Харьковской области удалось уничтожить склады боеприпасов 119-й бригады территориальной обороны и "иностранного легиона".
Обстановка под Берестовым в ДНР - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
ВСУ окапываются под Берестовым в Донбассе, сообщил российский боец
Вчера, 14:11

Краснолиманское направление

Авиация и артиллерия группировки войск "Центр" нанесла поражение украинским подразделениям в районах сел Торское и Терны в ДНР, Невское и Червоная Диброва в ЛНР, а также Серебрянского лесничества.
Потери противника составили:
  • до 65 военнослужащих;
  • боевая бронированная машина;
  • два автомобиля;
  • гаубицы "Мста-Б" и Д-20;
  • самоходная артиллерийская установка "Акация".
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Хиросиме, Япония - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
"Зеленский обезумел". Британцы назвали "трейлер" наступления ВСУ фарсом
Вчера, 13:51

Донецкое направление

Группировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии продолжила активно действовать на Донецком направлении.
Потери противника составили:
  • до 340 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • два автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши.
Кроме того, возле Георгиевки и Краматорска российские подразделения уничтожили склады боеприпасов и вооружения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а также оперативно-тактической группы "Лиман".
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Хроника пикирующего поражения: НАТО зашла в тупик с военной помощью Киеву
26 мая, 08:00

Южнодонецкое и Запорожское направления

Группировка войск "Восток" усилиями авиации и артиллерии нанесла поражение украинским солдатам в районах Новоандреевки, Новоданиловки и Червоного в Запорожской области, а также Водяного в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
  • свыше 100 военнослужащих;
  • четыре автомобиля.
Помимо этого, возле Новоуспеновского в Запорожской области российские подразделения уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США. В районе Степового удалось ликвидировать склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Также возле населенных пунктов Торецк в ДНР и Новоандреевка в Запорожской области российские войска поразили командно-наблюдательные пункты подразделений 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Запад выпорол Зеленского за Белгород
Вчера, 08:00

Херсонское направление

Российские войска продолжили наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
  • до 10 военнослужащих;
  • три пикапа;
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
Всего за сутки российские авиация и артиллерия поразили 89 подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 156 районах.
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФХарьковская областьЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала