https://ria.ru/20230528/naemniki-1874647496.html

ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников под Харьковом

ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников под Харьковом - РИА Новости, 28.05.2023

ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников под Харьковом

Российские авиация и артиллерия нанесли удар по пункту временного расположения иностранных наемников в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T14:03

2023-05-28T14:03

2023-05-28T15:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

харьковская область

запорожская область

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российские авиация и артиллерия нанесли удар по пункту временного расположения иностранных наемников в Харьковской области, сообщили в Минобороны."В районе города Богодухов Харьковской области поражен пункт временной дислокации иностранных наемников", — говорится в сводке.Кроме того, благодаря активным действиям группировки войск "Запад" на Купянском направлении удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ возле Першотравневого, Тимковки и Двуречной в Харьковской области, а также Новоселовского и Стельмаховки в ЛНР. В районах Лимана Первого и Берестового в Харьковской области российские подразделения пресекли действия двух групп украинских диверсантов.Потери противника составили:Помимо этого, возле населенных пунктов Зализный Мост в Черниговской области и Жовтневое в Харьковской области удалось уничтожить склады боеприпасов 119-й бригады территориальной обороны и "иностранного легиона".Краснолиманское направлениеАвиация и артиллерия группировки войск "Центр" нанесла поражение украинским подразделениям в районах сел Торское и Терны в ДНР, Невское и Червоная Диброва в ЛНР, а также Серебрянского лесничества.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии продолжила активно действовать на Донецком направлении.Потери противника составили:Кроме того, возле Георгиевки и Краматорска российские подразделения уничтожили склады боеприпасов и вооружения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а также оперативно-тактической группы "Лиман".Южнодонецкое и Запорожское направленияГруппировка войск "Восток" усилиями авиации и артиллерии нанесла поражение украинским солдатам в районах Новоандреевки, Новоданиловки и Червоного в Запорожской области, а также Водяного в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Помимо этого, возле Новоуспеновского в Запорожской области российские подразделения уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США. В районе Степового удалось ликвидировать склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Также возле населенных пунктов Торецк в ДНР и Новоандреевка в Запорожской области российские войска поразили командно-наблюдательные пункты подразделений 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ.Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация и артиллерия поразили 89 подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 156 районах.

https://ria.ru/20230528/berestovoe-1874648436.html

https://ria.ru/20230528/bezumie-1874646385.html

https://ria.ru/20230526/nato-1874213852.html

https://ria.ru/20230528/zelenskiy-1874561116.html

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, харьковская область, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины