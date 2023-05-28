https://ria.ru/20230528/naemniki-1874647496.html
ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников под Харьковом
ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников под Харьковом - РИА Новости, 28.05.2023
ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников под Харьковом
Российские авиация и артиллерия нанесли удар по пункту временного расположения иностранных наемников в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T14:03
2023-05-28T14:03
2023-05-28T15:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
харьковская область
запорожская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российские авиация и артиллерия нанесли удар по пункту временного расположения иностранных наемников в Харьковской области, сообщили в Минобороны."В районе города Богодухов Харьковской области поражен пункт временной дислокации иностранных наемников", — говорится в сводке.Кроме того, благодаря активным действиям группировки войск "Запад" на Купянском направлении удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ возле Першотравневого, Тимковки и Двуречной в Харьковской области, а также Новоселовского и Стельмаховки в ЛНР. В районах Лимана Первого и Берестового в Харьковской области российские подразделения пресекли действия двух групп украинских диверсантов.Потери противника составили:Помимо этого, возле населенных пунктов Зализный Мост в Черниговской области и Жовтневое в Харьковской области удалось уничтожить склады боеприпасов 119-й бригады территориальной обороны и "иностранного легиона".Краснолиманское направлениеАвиация и артиллерия группировки войск "Центр" нанесла поражение украинским подразделениям в районах сел Торское и Терны в ДНР, Невское и Червоная Диброва в ЛНР, а также Серебрянского лесничества.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии продолжила активно действовать на Донецком направлении.Потери противника составили:Кроме того, возле Георгиевки и Краматорска российские подразделения уничтожили склады боеприпасов и вооружения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а также оперативно-тактической группы "Лиман".Южнодонецкое и Запорожское направленияГруппировка войск "Восток" усилиями авиации и артиллерии нанесла поражение украинским солдатам в районах Новоандреевки, Новоданиловки и Червоного в Запорожской области, а также Водяного в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Помимо этого, возле Новоуспеновского в Запорожской области российские подразделения уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США. В районе Степового удалось ликвидировать склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Также возле населенных пунктов Торецк в ДНР и Новоандреевка в Запорожской области российские войска поразили командно-наблюдательные пункты подразделений 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ.Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация и артиллерия поразили 89 подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 156 районах.
https://ria.ru/20230528/berestovoe-1874648436.html
https://ria.ru/20230528/bezumie-1874646385.html
https://ria.ru/20230526/nato-1874213852.html
https://ria.ru/20230528/zelenskiy-1874561116.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, харьковская область, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников под Харьковом
Минобороны: ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников под Харьковом