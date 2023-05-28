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Маск резко ответил фанату Украины из американского сената
Маск резко ответил фанату Украины из американского сената - РИА Новости, 28.05.2023
Маск резко ответил фанату Украины из американского сената
Американский бизнесмен Илон Маск резко отреагировал на высказывание сенатора-республиканца Линдси Грэм о пользе от трат США на Украину. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T03:13
2023-05-28T03:13
2023-05-28T09:47
в мире
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линдси грэм
илон маск
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Американский бизнесмен Илон Маск резко отреагировал на высказывание сенатора-республиканца Линдси Грэм о пользе от трат США на Украину.Ранее политик, активно поддерживающий Украину, встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. Последний поблагодарил его за вклад в укрепление обороноспособности украинской армии. Сенатор в свою очередь заявил, что поддержка Украины стала "лучшим, на что мы когда-либо тратили деньги"."Когда-либо?" – написал Маск в комментариях под твитом издания Zero Hedge, в котором приводилось высказывание Грэма.В октябре прошлого года сенатор предлагал лишить компанию Маска Tesla налоговых льгот и использовать эти средства для помощи Киеву после публикации бизнесменом своего "плана" по урегулированию на Украине, который предполагал "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России" и нейтральный статус Украины.Грэм неоднократно призывал администрацию Джо Байдена начать обучение украинских пилотов использованию современных истребителей и передать Киеву ракеты с большой дальностью поражения.
https://ria.ru/20230528/ssha-1874605791.html
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в мире, украина, сша, линдси грэм, илон маск, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Линдси Грэм, Илон Маск, Владимир Зеленский
Маск резко ответил фанату Украины из американского сената
Илон Маск задал вопрос сенатору Грэму, назвавшему траты США на Украину "лучшим" вложением