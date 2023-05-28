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Кылычдароглу заявил, что продолжит оппозиционную деятельность в Турции - РИА Новости, 28.05.2023
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21:54 28.05.2023 (обновлено: 22:21 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/kylychdaroglu-1874706184.html
Кылычдароглу заявил, что продолжит оппозиционную деятельность в Турции
Кылычдароглу заявил, что продолжит оппозиционную деятельность в Турции - РИА Новости, 28.05.2023
Кылычдароглу заявил, что продолжит оппозиционную деятельность в Турции
Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу в первом выступлении после второго тура президентских выборов, в котором он, по предварительным... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T21:54
2023-05-28T22:21
президентские выборы в турции
в мире
кемаль кылычдароглу
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу в первом выступлении после второго тура президентских выборов, в котором он, по предварительным данным, проиграл, пообещал продолжить борьбу за демократию."Мы продолжим вести борьбу, пока в нашей стране не будет реализована демократия в истинном смысле этого слова", - заявил Кылычдароглу, выступая в Анкаре.В своей речи он не сказал прямо, принимает ли свое поражение или будет оспаривать результаты голосования.Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,09% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 47,91% после обработки бюллетеней из более чем 99% избирательных урн, следует из предварительных данных госагентства Анадолу. ЦИК пока не объявлял окончательные результаты.Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 8.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло боролись нынешний глава республики Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874663895.html
https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874705625.html
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президентские выборы в турции, в мире, кемаль кылычдароглу, турция, реджеп тайип эрдоган
Президентские выборы в Турции, В мире, Кемаль Кылычдароглу, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Кылычдароглу заявил, что продолжит оппозиционную деятельность в Турции

Кылычдароглу после второго тура выборов пообещал продолжить борьбу за демократию в Турции

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКемаль Кылычдароглу
Кемаль Кылычдароглу - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Кемаль Кылычдароглу. Архивное фото
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АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу в первом выступлении после второго тура президентских выборов, в котором он, по предварительным данным, проиграл, пообещал продолжить борьбу за демократию.
"Мы продолжим вести борьбу, пока в нашей стране не будет реализована демократия в истинном смысле этого слова", - заявил Кылычдароглу, выступая в Анкаре.
Люди голосуют на избирательном участке в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
В Турции задержали лже-наблюдателя на выборах, оскорблявшего Эрдогана
Вчера, 16:16
В своей речи он не сказал прямо, принимает ли свое поражение или будет оспаривать результаты голосования.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,09% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 47,91% после обработки бюллетеней из более чем 99% избирательных урн, следует из предварительных данных госагентства Анадолу. ЦИК пока не объявлял окончательные результаты.
Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 8.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло боролись нынешний глава республики Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Косачев прокомментировал президентские выборы в Турции
Вчера, 21:47
 
Президентские выборы в ТурцииВ миреКемаль КылычдароглуТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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