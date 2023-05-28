https://ria.ru/20230528/kylychdaroglu-1874706184.html

Кылычдароглу заявил, что продолжит оппозиционную деятельность в Турции

Кылычдароглу заявил, что продолжит оппозиционную деятельность в Турции - РИА Новости, 28.05.2023

Кылычдароглу заявил, что продолжит оппозиционную деятельность в Турции

Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу в первом выступлении после второго тура президентских выборов, в котором он, по предварительным... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T21:54

2023-05-28T21:54

2023-05-28T22:21

президентские выборы в турции

в мире

кемаль кылычдароглу

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу в первом выступлении после второго тура президентских выборов, в котором он, по предварительным данным, проиграл, пообещал продолжить борьбу за демократию."Мы продолжим вести борьбу, пока в нашей стране не будет реализована демократия в истинном смысле этого слова", - заявил Кылычдароглу, выступая в Анкаре.В своей речи он не сказал прямо, принимает ли свое поражение или будет оспаривать результаты голосования.Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,09% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 47,91% после обработки бюллетеней из более чем 99% избирательных урн, следует из предварительных данных госагентства Анадолу. ЦИК пока не объявлял окончательные результаты.Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 8.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло боролись нынешний глава республики Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.

https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874663895.html

https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874705625.html

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президентские выборы в турции, в мире, кемаль кылычдароглу, турция, реджеп тайип эрдоган