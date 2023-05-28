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Оператор отметил усиление атак на телекоммуникационную инфраструктуру Крыма - РИА Новости, 28.05.2023
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15:54 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/krym-1874660626.html
Оператор отметил усиление атак на телекоммуникационную инфраструктуру Крыма
Оператор отметил усиление атак на телекоммуникационную инфраструктуру Крыма - РИА Новости, 28.05.2023
Оператор отметил усиление атак на телекоммуникационную инфраструктуру Крыма
Телекоммуникационная инфраструктура Крыма находится под прицелом во время проведения спецоперации на Украине, хакерские атаки стали происходить чаще, сообщила... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T15:54
2023-05-28T15:54
технологии
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Телекоммуникационная инфраструктура Крыма находится под прицелом во время проведения спецоперации на Украине, хакерские атаки стали происходить чаще, сообщила пресс-служба крупнейшего телеком-оператора полуострова "Миранда-Медиа". В пятницу власти Крыма сообщило об аварии на сети телеком-оператора "Миранда – медиа", что создало проблему с обеспечением интернет-связи на полуострове. Причиной сбоя в работе интернета стала крупнейшая за всю историю компании хакерская атака, на устранение последствий которой потребовалось 16 часов. "Во время проведения специальной военной операции, под особым прицелом противников находится телекоммуникационная инфраструктура и DDos атаки совершаются чаще, чем в мирное время", - сообщили в пресс-службе компании. После проведенной в пятницу крупнейшей хакерской атаки на ресурсы компании остаются недоступными некоторые сервисы, контакт-центр, сайт компании. В пресс-службе попросили клиентов обращаться на в группы компании в соцсетях. "Сегодня клиентам могут быть недоступны некоторые сервисы, включая и оплату услуг. Понимая это, мы не будем прекращать оказание услуг связи. Более того, предоставим компенсацию клиентам, детали о которой сообщим чуть позже, дополнительно. Из-за большого числа звонков в контакт-центр, некоторые клиенты не могут дозвониться в компанию и рассказать о своей проблеме, поэтому мы просим всех, у кого есть трудности с получением услуг связи, обращаться в официальные группы компании в социальных сетях: ВКонтакте и в телеграм-канале "Миранда-медиа. Официально", и в наши офисы продаж, список которых мы разместим сегодня в официальных каналах. Наш сайт временно также не работает. Как только IT-специалисты возобновят его, информация на нем будет также опубликована", - приводит слова директора компании Ивана Зимы пресс-служба. Ранее в воскресенье гендиректор компании сообщил о полном восстановлении сетевой инфраструктуры, информационные сервисы доступны частично - в целях безопасности.
https://ria.ru/20230527/krym-1874482024.html
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технологии, республика крым
Технологии, Республика Крым
Оператор отметил усиление атак на телекоммуникационную инфраструктуру Крыма

В "Миранда-Медиа" отметили усиление атак на телекоммуникационную инфраструктуру Крыма

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЯлта, Крым
Ялта, Крым - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Телекоммуникационная инфраструктура Крыма находится под прицелом во время проведения спецоперации на Украине, хакерские атаки стали происходить чаще, сообщила пресс-служба крупнейшего телеком-оператора полуострова "Миранда-Медиа".
В пятницу власти Крыма сообщило об аварии на сети телеком-оператора "Миранда – медиа", что создало проблему с обеспечением интернет-связи на полуострове. Причиной сбоя в работе интернета стала крупнейшая за всю историю компании хакерская атака, на устранение последствий которой потребовалось 16 часов.
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"Во время проведения специальной военной операции, под особым прицелом противников находится телекоммуникационная инфраструктура и DDos атаки совершаются чаще, чем в мирное время", - сообщили в пресс-службе компании.
После проведенной в пятницу крупнейшей хакерской атаки на ресурсы компании остаются недоступными некоторые сервисы, контакт-центр, сайт компании. В пресс-службе попросили клиентов обращаться на в группы компании в соцсетях.
"Сегодня клиентам могут быть недоступны некоторые сервисы, включая и оплату услуг. Понимая это, мы не будем прекращать оказание услуг связи. Более того, предоставим компенсацию клиентам, детали о которой сообщим чуть позже, дополнительно. Из-за большого числа звонков в контакт-центр, некоторые клиенты не могут дозвониться в компанию и рассказать о своей проблеме, поэтому мы просим всех, у кого есть трудности с получением услуг связи, обращаться в официальные группы компании в социальных сетях: ВКонтакте и в телеграм-канале "Миранда-медиа. Официально", и в наши офисы продаж, список которых мы разместим сегодня в официальных каналах. Наш сайт временно также не работает. Как только IT-специалисты возобновят его, информация на нем будет также опубликована", - приводит слова директора компании Ивана Зимы пресс-служба.
Ранее в воскресенье гендиректор компании сообщил о полном восстановлении сетевой инфраструктуры, информационные сервисы доступны частично - в целях безопасности.
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